高雄女力不簡單 市府首長、議員皆佔近4成

慶祝婦女節，高雄市長陳其邁送玫瑰花給各行各業的專業女力。（記者許麗娟攝）

2023/03/04 13:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕38婦女節將至，高雄市長陳其邁今（4日）出席高雄女力大步走慶祝婦女節活動，陳其邁表示，他任用的市府女性局處首長有13人，比例佔39.4%居六都第一，挑選時主要著重在專業能力的表現而非性別，並稱讚女性在各行各業的專業表現都是有目共睹。

高雄市女力大步走活動主要針對影響力、支持力、經濟力、社會力和健康力5力表現女性在這座城市的貢獻，包括市長陳其邁、議長康裕成等皆出席與各領的「女力」同樂。康裕成提及，高雄65位議員中，女性議員佔28位，而且不是婦女保障名額選上，完全是靠實力獲得選民的認同。

陳其邁則表示，高雄市議會有38%的女議員，市府的女性一級首長則為39.4%，女性在各行各業的專業表現都是有目共睹的，而他擔任市長後，選任首長都是挑選能為大家做事、為市民全力服務的人，看得是專業和表現、不在性別，也為市府女性首長在專業領域都備受肯定感到驕傲。

陳其邁說，高雄一向支持女力平權，也希望在各項目標裡落實SDGs（聯合國永續發展目標 ）的目標，不管是在女性首長的任用比例，或在社會力、經濟力等，還有在整個社會的參與、婦女平權，各局處都有訂定相關的KPI（關鍵績效指標），全力的落實女力的促進以及平權。

社會局指出，高雄市2022年成立性別平等辦公室，保障不同性別的市民都能不受阻礙行使權利，在各領域充分發揮潛力，高雄做為國際都會城市，未來的發展將重視SDGs，尤其是第5個目標「性別平權」，給予女性發展平台，推動平等措施提升女性在社會的各面向。

高雄市府支持力為後盾，讓女性展現健康力、社會力、影響力和經濟力。（記者許麗娟攝）

陳其邁在婦女節活動上，與高雄女力一起活動筋骨。（記者許麗娟攝）

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