日本行是否與東京都知事會面？ 陳其邁：去年見過了

高雄市長陳其邁明將率團出訪日本，除了推銷農特產品，也會針對台積電投資熊本一事進一步交流。（記者許麗娟攝）

2023/03/04 12:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁明（5日）起一連7天將率團到日本出訪，今（4日）行前先與高雄女力提早慶祝婦女節，被問這次到東京參加食品展是否與東京都知事小池百合子或日本政要會面，陳其邁表示，拜會行程由尊重代表處的安排，至於東京都知事去年已見過，這次應該不會。

陳其邁這次出訪日本，預計將有農業局、觀光局、新聞局、行政暨國際處首長及市議會議長、議員等陪同，陳其邁指出，這趟最重要是東京食品展，並連帶會回訪熊本縣跟熊本市知事及市長，並特別增加福岡、拜會福岡知事，主要在於城市的交流、姊妹市的互訪，那再加上推銷高雄的午仔魚及促進雙方的投資。

陳其邁表示，高雄跟熊本在很多的產業結構像半導體高科技的產業未來有一些互補、合作、相互投資的機會，上次熊本知事跟市長來訪時，有做初步的交換意見，這一次就再進一步深化交流，因為台積電會去熊本投資設廠，對未來的半導體產業不管是設備、材料都有一些適合的廠商，所以會有一些交流的機會。

至於將在東京食品展主推的農產品，陳其邁說，這次有13家特色的農漁產攤位，最重要的包括高雄的蜜棗、烏魚子、鳳梨、午仔魚等，希望能夠再擴大日本的市場，讓夠讓農漁民有更多的銷售管道。

陳其邁（中）送上玫瑰花給今天生日的高雄市議長康裕成（左2）及女性議員，提早慶祝38婦女節。（記者許麗娟攝）

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