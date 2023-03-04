高雄農漁產品將進軍東京食品展 農業局：力拚外銷成長2成

高雄農漁產品將進軍日本食品展，力拚外銷成長2成，圖為外銷主力高雄蜜棗。（記者陳文嬋攝）

2023/03/04 12:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕暌違3年，高雄市長陳其邁明將親自率團出訪日本，參加「2023東京國際食品展」，推薦13家「高雄首選」農漁產品，主打蜜棗、鳳梨、香蕉及5月將上市的玉荷包、烏魚子、午仔魚等，還有全球首次亮相「金旺鳳梨酵素飲」，由高雄農民組成新農合作社，以大樹鳳梨及甲仙薑黃推出提神飲；市府農業局表示，全力搶攻日本市場，力拚外銷業績成長2成。

「2023東京國際食品展」將於3月7日至10日在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場開幕，市府嚴選具外銷潛力生鮮產品外，推薦蜜棗、鳳梨、烏魚子及午仔魚等，還有各式農產加工品，包括鳳梨酵素飲、冰糖玉荷包燉銀耳露、桑椹荔枝玫瑰果醬、蜂蜜檸檬水、急速冷凍各式蔬果、冷凍乾燥果乾等超過百項商品。

其中全球首次亮相的「金旺鳳梨酵素飲」，由高雄農民組成新農合作社，以大樹鳳梨及甲仙薑黃巧妙結合成為天然提神飲，富含鳳梨莖萃取鳳梨酵素及薑黃素等，酸甜滋味兼具健康與美味。

農業局表示，加工品不受檢疫及儲存影響優勢，都是選自高雄最主要生鮮蔬果，經由年輕農民創意發想，讓高雄蔬果經過加工還能夠呈現自然風味，研發出符合大眾口味的加工品，打破檢疫及儲運限制，將高雄農產品出口到各個國家，走向全世界。

水產品部分，有日方喜愛的烏魚子，以一口烏方式提供民眾試吃，還有花枝爆滿的花枝漿、排系列、生食級的鯛魚片與鱸魚精，迎接後疫情時代無限商機。

市長陳其邁表示，日本市場為高雄農漁產重點市場，此行除媒合高雄最好、最優質的農漁特產外，也將拜訪姊妹市進行經貿與城市交流，全力搶攻日本市場，並同時行銷高雄。

農業局表示，疫情過後全球市場逐漸復甦，期待透過國際性會展的參與，拓展高雄在地優質農漁產品的海外市場，讓優秀農漁產走出高雄、邁向國際。

高雄農民組成新農合作社，以大樹鳳梨及甲仙薑黃推出提神飲。（記者陳文嬋攝）

高雄農漁產品將進軍日本食品展，力拚外銷成長2成，圖為外銷主力高雄蜜棗。（記者陳文嬋攝）

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