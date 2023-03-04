阿爸伸狼爪 10歲女童求助阿嬤被罵：不要害你爸被關

10歲女童被狼父欺辱，阿嬤竟罵她「不要害你爸被關」。（情境照）

2023/03/04 11:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕10歲女童阿玉（化名）在疫情停課期間，被父親二度伸狼爪，女童向阿嬤求助，阿嬤竟要她「閉嘴，不要害你爸被關」，所幸舅公的友人即時通報，阿玉的哥哥也出面指證父親的惡行，高雄地院依強制性交未遂、強制猥褻兩罪判狼父5年徒刑。

判決指出，2021年6月，阿玉就讀的國小因疫情停課，在家上完線上課程後，到父親房間玩手機，父親見有機可趁，脫下阿玉的內褲準備性侵，但阿玉一直用手阻擋掙扎反抗，狼父才罷手；幾天後，阿玉又去父親房間玩手機，再被狼父觸碰胸部和下體，阿玉趕緊逃離房間，並向阿嬤訴說此事。

但阿嬤愛子心切，竟責罵阿玉「閉上你的嘴不要亂說，不然會害你爸被關」，阿玉隱忍，但阿玉被父親欺負的事，就讀國中的哥哥一直看在眼裡，他偷偷向舅公說起此事，舅公也不知該怎麼辦，直到某日向劉姓女友人聊天時提到此事，劉姓女友人驚覺情況不對，趕緊向熟識的市議員通報，在市議員協助下報警才揪出狼父。

高雄地院審理時，狼父否認犯行，說自己是在跟女兒玩，只有摸她肚子跟搔癢，但兒子「大義滅親」，說他不只一次看到爸爸撫摸妹妹的胸部、屁股跟尿尿的地方，且時間長達3年，爸爸只要摸妹妹，妹妹都會叫，然後阿嬤就會去爸爸的房間罵人，爸爸才會縮手。

阿嬤則出庭時則否認自己罵過兒子，還責怪孫女、孫子亂說話；雖然雙方各執一詞，但法官根據相關事證，發現阿玉和父親感情很好，雖然被欺負後有向阿嬤求援，但並沒有對外宣揚此事，事件被揭露的起因，是舅公的友人主動向市議員通報，高市府介入後才發現，因此認定阿嬤和狼父的辯詞不足採信，依法判狼父徒刑5年，可上訴。

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