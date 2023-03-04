走私154隻名貴貓害安樂死 寵物店業者獲輕判緩刑

海巡署高雄查緝隊攔截走私漁船，依法將154隻名貴貓安樂死，引發國人譁然。（資料照，高雄查緝隊提供）

2023/03/04 10:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新北市籍「順發886」號漁船前年被查獲走私154隻品種貓來台，導致貓咪被「賜死」引發全國譁然，更引來總統蔡英文關注，檢警查出寵物繁殖場業者林政龍與在台中從事水產批發的業者鄭常嘉合謀，找上前海巡隊員張芳溢和友人郭閔豪，在澎湖海域接收中國漁船載運的貓咪，高雄地院審理後，認為鄭常嘉、張芳溢、郭閔豪事後否認犯行犯後態度不佳，依準私運管制物品進口罪各判刑1年2月至1年8月不等刑期，林政龍則因坦承犯行，被法官輕判緩刑4年，應支付30萬元給國庫。

判決指出，「順發886號」漁船2021年8月14日自基隆八斗子漁港出海後，就被海巡署鎖定監控，19日於台南安平外海9浬處攔下，押回高雄港搜查，在船艙密室內搜出154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種貓，完稅價格為196萬2363元，這154隻貓也在3天後依法安樂死銷毀，不但引發動保人士抗議，更讓總統蔡英文表達關切。

檢警巡先查出，曾是海巡署北部地區機動海巡隊擔任三組隊員的張芳溢，從寵物業者處接單後，由郭閔豪負責進行船艙改造工程，還在船艙內裝新冷氣機「寵愛」這批品種貓，並由郭出面和寵物業者洽談如何裝貓、送貓細節，而張則與中國方面業者進行洽談，商討如何從中國把貓咪走私回台灣，並安排後續在台相關事務。

張、郭落網後，專案小組又找到經營寵物養殖場的林政龍，案發前與郭閔豪的對話紀錄中，林曾交待郭「3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，而郭在改造完漁船船艙後，也曾把船艙改造後的照片傳給林，經比對後，確認郭傳的照片與被查獲走私貓咪的 「順發886號」漁船內部結構相符。林被逮後，檢警巡又根據他的通聯紀錄和帳戶資料，發現在台中從事水產批發的業者鄭常嘉疑為幕後金主，船員薪資及相關整修費用均由鄭負擔。

高雄地院審理時，鄭常嘉辯稱，「順發886號」漁船雖然是他出面承租，但是交由林政龍管理，漁獲的捕撈及買賣亦均由林政龍負責，不知道林政龍利用該船隻進行走私品種貓；郭閔豪辯稱：是林政龍叫他幫忙改裝密艙，說要帶酒及木頭去大陸賣，回來可能帶一些香菸及農產品，不知道林政龍利用該船隻進行走私品種貓行為；張芳溢也辯稱：自己是受林政龍委託代為招攬「順發886號」漁船船長及輪機長，以獲得向鄭常嘉購買漁獲的機會，不知道林政龍利用該船隻進行走私品種貓。

本來在檢方應訊時否認涉案的林政龍，在法院審理時改口坦承犯行，並供出他和鄭、郭、張3人的分工明細，更強調鄭常嘉才是這件走私貓咪案的幕後金主，負責提供資金、跟大陸貨源聯繫，並負責找船；林姓船長、高姓船員也坦承涉案，且為了躲避查緝，還在船艙裡裝載鮸魚，掩護走私貓咪的行徑。

法官根據相關事證，認定鄭常嘉、張芳溢、郭閔豪辯詞均屬事後卸責之詞，不足採信，依依準私運管制物品進口罪各判刑1年2月至1年8月不等刑期；林政龍則因坦承犯行，被法官輕判緩刑4年，應服180小時義務勞務，並支付30萬元給國庫、林姓船長和高姓船員也獲輕判緩刑2年，各應服120小時義務勞務，可上訴。

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