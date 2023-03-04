嫌自己手機太卡 他下手免費「舊換新」下場慘了！

黃男嫌自己手機太卡，出絕招免費「舊換新」，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

2023/03/04 08:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名黃姓男子嫌自己手機太卡，竟趁夜市攤商忙碌之際，站在一旁佯裝講電話，下手偷走攤商放在桌上的手機，想免費「舊換新」，不料監視器全都錄，警方循線逮人送辦。

鳳山警分局過埤派出所前天深夜11時許接獲青年夜市陳姓攤商報案，稱收攤時發現放在桌上手機不翼而飛，損失約2000元，向警方報案請求協助。

警方調閱青年夜市監視器，經陳姓攤商提供時間點反覆確認，整個行竊過程監視器

全都錄，以車追人鎖定黃姓男子（43歲）涉有重嫌。

警方發現黃男行經陳男攤位後，又折返站在一旁，持手機佯裝講電話，再趁四下無人之際，下手行竊陳姓攤商手機，隨即大步離去，騎著機車逃逸。

經陳姓攤指認確認後，警方鎖定黃男衣著特徵及車號，昨將黃男查緝到案，黃男辯稱原本只是單純要去逛夜市，路過陳男攤位看到有手機放在桌上，自己又想要換手機，才鬼迷心竅偷走。

黃男稱自以為人多不會被注意，沒想被監視器拍得一清二楚，他只得乖乖認栽，交付所竊手機供警方查扣並交還陳男。警訊後昨將他依竊盜罪嫌移送偵辦。

鳳山分局呼籲民眾，在公共場所應妥適保管自身財物，加強防竊措施，勿讓歹徒有可趁之機，而蒙受損失。

警方將黃男依法送辦。（讀者提供）

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