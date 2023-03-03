少「紙」化！學生練字也e化 高雄推廣數位寫字樂趣

學生嘗試用平觸控筆在平板上練習寫字。（高雄市教育局提供）

2023/03/03 17:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕在「班班有網路，生生用平板」的教育目標之下，高雄市教育局與今天（3日）與Straight A晶盛科技簽署「學生平板練寫字-數位e筆」的合作計畫，在高雄市中小學生現在專案使用的3.8萬台iPad平板中安裝「e筆App-硬筆篇」軟體，讓學生擺脫紙本體驗數位化練習寫字的樂趣。

「e筆App-硬筆篇」是由國寶級書法大師張炳煌與晶盛科技、淡江大學團隊，以「e筆書畫App」為基礎創新開發的軟體版本，只要使用iPad、觸控筆即可書寫，且具備「注音」、「筆順」、「生字」、「花瓣」、「九宮格」等6大功能， 提供教師依照字體的順序導引學生習得一手好字。

張炳煌今天特別出席在高雄市九如國小舉辦的「學生平板練寫字-數位e筆」的合作簽署活動，親自示範「e筆App」教材，說明e筆特色，他說，能善用數位行動載具與軟體，讓教學更多元靈活，學習也變得更生動有趣。

高雄市教育局專委劉靜文，為落實教育部「推動中小學數位學習精進方案」，達成「班班有網路，生生用平板」目標，教育局鼓勵各校整合數位教學軟硬體，讓平板成為推動數位學習的好幫手。

九如國小也是教育部THSD及5G新科技示範學校，不遺餘力的推動著數位學習計畫，在校長陳菁萍的支持及團隊教師的努力下，已在學內落實開展數位學習。

國寶級書法大師張炳煌（右）說明著iPad和觸控筆，也能隨時隨地練習寫書法。（高雄市教育局提供）

在「少紙化」的年代，教育部極力推廣「班班有網路，生生用平板」。（高雄市教育局提供）

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