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    首頁　>　高雄市

    陳其邁3/5率團訪日 7天「緊緊緊」行程公開

    熊本市大西一史市長1月訪高、拜會陳其邁市長時合影。（圖由市府提供）

    熊本市大西一史市長1月訪高、拜會陳其邁市長時合影。（圖由市府提供）

    2023/03/03 16:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今宣布，市長陳其邁將於3月5日率團出訪日本，除參加亞洲最大的「東京食品展」，也將回訪友好城市熊本縣、市，並安排與日本國會議員、企業拜會，7天出訪緊緊緊，希望與日本建立更深厚情誼、更多元互動。

    市府指出，這是市長陳其邁連任後、首度率團出訪，除持續拓展城市外交，也要為高雄農漁產打開更多通路，為高雄找尋更多發展機會。

    市府訪團由市長陳其邁親自率團、本月5日出發，成員包括農業、海洋、經發、觀光、新聞、行政暨國際等局。

    為期7天訪日行程，除3月6日在東京出席高雄市主辦的農特產拓銷記者會，更將率高雄13家農漁團體、參加亞洲規模最大的東京國際食品展，親自推銷高雄優質的農漁產，將蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝、烏魚子等農產強項行銷到國際，促進台日經濟交流。

    東京食品展行程結束後，將於3月8日拜訪高雄市的友好城市熊本縣、熊本市；熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史1月間才到高雄參訪，並熱情邀約陳其邁市長回訪。

    訪團此行將前往熊本城天守閣參觀，因2016年熊本大地震，高雄人捐款4000萬元協助熊本重建，包括天守閣修復；此外訪團也安排企業參訪、觀光交流，期盼進一步深化雙方在產業、觀光上的互動。

    3月10日，陳其邁市長將走訪九州最大城市福岡，拜會福岡縣知事服部誠太郎，並參訪在地百年製茶廠，觀摩日本茶廠「一條龍」的製茶作業，全力促進高雄與日本更多元的交流合作。

    陳其邁市長去年12月拜訪東京都小池百合子知事。（圖由市府提供）

    陳其邁市長去年12月拜訪東京都小池百合子知事。（圖由市府提供）

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