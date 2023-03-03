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    高雄港旅運中心3/6啟用 陳其邁不陪大仁哥出席原因曝光

    高雄港旅運中心備受企業界關注。（記者李惠洲攝）

    高雄港旅運中心備受企業界關注。（記者李惠洲攝）

    2023/03/03 15:54

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港旅運中心預計3月6日上午啟用，並迎接「雙郵輪」，且由行政院長陳建仁主持啟用典禮，但高雄市長陳其邁已確定缺席。原來陳其邁將於3月5日率團出訪日本，3月11日回台。

    陳其邁7天的日本行程，5日出發，6日出席高雄市主辦的農特產拓銷記者會，7日參加東京國際食品展開幕式、參訪企業，然後前往九州，拜會熊本市市長、熊本縣知事、福岡縣知事，參訪企業及觀光交流，11日返台。

    高雄港旅運中心耗資50億元、歷經10年才完工，因為地處港區海景第一排、「超未來感」的外型，加上內部「歌劇院式」挑高設計，備受企業界關注，台灣港務公司順應民意，總公司不搬入，釋出更多空間給新創產業承租，贏得掌聲。

    為了配合國境解封、迎接國際郵輪到來，港務公司團隊不斷對高雄港旅運中心進行「壓力測試」，希望啟用典禮當天，呈現最佳狀態迎接外國旅客。

    其中鮮為人知的是連接2樓的汽車車道，港務公司團隊調派遊覽車測試，才發現原設計在轉彎處的寬度不足，稍一不慎，就會擦撞護欄，所以緊急加寬，遊覽車才能順利進出，凸顯港務公司的應變能力。

    台灣港務公司緊急加寬車道，讓遊覽車順利通行。（記者洪定宏攝）

    台灣港務公司緊急加寬車道，讓遊覽車順利通行。（記者洪定宏攝）

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