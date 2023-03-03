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    創紀錄！高雄玉荷包開花率達9成

    大樹區玉荷包開花率達9成，創近10年來最高紀錄。（記者洪臣宏攝）

    大樹區玉荷包開花率達9成，創近10年來最高紀錄。（記者洪臣宏攝）

    2023/03/03 14:39

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區玉荷包開花率達9成，創最近10年最高紀錄，今年可望是豐收年，為此高市農業局、大樹區農會「超前部署」，希望達到量價雙贏目標。

    大樹區玉荷包為全國生產重鎮，2月中旬起陸續開花，花況相當茂密，高市農業局長張清榮指出，目前開花率達9成，清明節過後就可以知道著果率，若天候等生長條件順利，會是個豐收年，農業局將展開因應措施。大樹區農會總幹事歐幸娟表示，天氣穩定估計4月份會自然落果，若著果率有6成，產量就非常可觀。

    歐幸娟說，大樹區玉荷包前年因暖冬沒開花，去年則寒害致落果嚴重，著果率約2成，果農領了2年天然災害補助，種植面積也從2千公頃減少至1600公頃，她說明，玉荷包一年採收一次，若遇到天災恐血本無歸，因此部分果農改種鳳梨或四季都可採收的芭樂，造成玉荷包種植面積銳減。

    歐幸娟指出，今年因氣候及潤二月影響，開花期晚了半個月，玉荷包採收通常在5月開始，正密切觀察生長週期是否足夠，以免影響甜度。

    為了避免量多價跌，大樹區農會已經著手舉辦鳳荔文化節行銷，歐幸娟還說，已有18家貿易商簽約外銷，目前以日本為最大宗，未來還會推出宅配等相關服務，幫助果農過好年。

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