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    首頁　>　高雄市

    「阿邁師」上菜！邀全台饕客來高雄內門 品嘗總鋪師料理

    市長陳其邁化身阿邁師與阿隆師一起辦桌。（記者王榮祥翻攝）

    市長陳其邁化身阿邁師與阿隆師一起辦桌。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/03 13:12

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁化身「阿邁師」，到內門與南海紫竹寺主委、同時也是總舖師的「阿隆師」湯富隆學做辦桌手路菜，邀請全台遊客推薦內門最美味的總舖師料理。

    陳其邁表示，高雄內門有總舖師故鄉美名，以美味手路菜聞名，這次來向主委總舖師阿隆師學習辦桌手路菜，才知道每道料理都有處理秘訣，像冷盤豬腱肉除了食材要好，也要有好的刀功，才能將豬腱肉完美切片，展現食材價值。

    海鮮羹湯頭用大骨長時間熬煮，再下干貝、蝦仁、蟹肉、紅蘿蔔及白菜等，料多實在的美味，每次上桌都讓快速搶食一空。

    在大鼎炒製米糕就是考驗廚師的基本功，每一次翻炒都要花費很大的力氣，沒有一定的功力沒辦法將米糕與配料拌炒均勻，真的像是在健身。

    更絕的經典菜「唐朝一品封肉」，醬汁與封肉完美結合，這道菜一上桌，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的誘人口感，可以配上5碗白飯。

    陳其邁形容每道總舖師料理都讓人垂涎三尺、食指大動，總舖師用心料理食材，讓每位民眾都能品嚐到最美味的料理。

    阿隆師湯富隆說，早期內門純樸無華、自然資源不豐，但因內門信仰文化，辦桌行業逐漸變成內門的特色行業。。

    觀光局長高閔琳表示，內門除辦桌料理，還有熱血的宋江陣，眾所關注的全國創意宋江陣頭大賽決賽將在3月4日舉行，六支來自桃園、雲林、臺南和高雄的隊伍將再次展現拿手絕活，爭奪最高榮譽。

    更多觀光旅遊資訊可上2023高雄內門宋江陣官網阿邁師學手路菜影片網址

    阿邁師為海鮮羹下料，立委邱議瑩（右二）也化身一日總舖師一起料理。（記者王榮祥翻攝）

    阿邁師為海鮮羹下料，立委邱議瑩（右二）也化身一日總舖師一起料理。（記者王榮祥翻攝）

    辦桌文化是是高雄的驕傲，歡迎大家來內門品嚐。（記者王榮祥翻攝）

    辦桌文化是是高雄的驕傲，歡迎大家來內門品嚐。（記者王榮祥翻攝）

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