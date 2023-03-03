為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    尾隨正妹進電梯襲胸 安全門上鎖「狼」變「鱉」

    張姓男子在電梯襲胸正妹後落跑，結果安全門上鎖讓他無法順利脫逃。示意圖。（資料照）

    張姓男子在電梯襲胸正妹後落跑，結果安全門上鎖讓他無法順利脫逃。示意圖。（資料照）

    2023/03/03 12:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子隨機在馬路上搭訕正妹小華（化名），小華不理他，張尾隨她進入高雄三民區某大樓，趁搭電梯時伸出狼爪襲胸，張男犯案後從安全門落跑，結果1樓安全門上鎖無法進出，當場被「甕中抓鱉」，高雄地院依強制猥褻罪判徒刑8月。

    判決指出，2021年10月19日上午8點多，張姓男子在馬路上先以假借問路為由搭訕小華，小華隨口回話後，張男再問她這附近有沒有房子出租，小華見對方行跡可疑，趕快跑進某商業大樓，進電梯企圖擺脫張男糾纏。

    張男尾隨小華進入電梯後，趁電梯上樓時，伸出狼爪對小華襲胸，小華受辱後，趕緊按壓樓層鈕，電梯停在4樓某補習班，補習班人員剛好在電梯門口接學員上課，見小華哭著抱胸跑出電梯，工作人員立即趨前查看。

    此時，張男見事跡敗露，趕緊離開電梯從旁邊的安全門往下跑，結果1樓安全門上鎖，張男無法離開大樓，工作人員趁機控制他的行動並報警，警方獲報趕到現場時，當場將張男逮捕。

    高雄地院審理時，張男否認犯行，辯稱自己只是不小心觸碰到小華的手臂，沒有對她襲胸，但因電梯的監視器清楚錄下他犯案過程，法官依強制猥褻罪判張男徒刑8月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    攝「淫」師找少女一對一拍照 卻摸少女乳頭數秒...這下慘了
    2022/11/21 11:47

    攝「淫」師找少女一對一拍照 卻摸少女乳頭數秒...這下慘了
    看到漂亮的就想捏下去！襲胸狼出沒高雄國小周邊 5正妹受害
    2022/11/10 12:15

    看到漂亮的就想捏下去！襲胸狼出沒高雄國小周邊 5正妹受害

    「擁綠富 ‧ 真財富」高雄新市鎮享萬坪綠之屋
    獨家》男警對女大生伸鹹豬手襲胸 辯稱好奇胸前刺青
    2022/09/01 19:52

    獨家》男警對女大生伸鹹豬手襲胸 辯稱好奇胸前刺青
    色師性騷擾女學生只吃考丙 校方13年後祭重手解聘
    2022/07/23 21:14

    色師性騷擾女學生只吃考丙 校方13年後祭重手解聘

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    前東京都知事造勢伸鹹豬手 摸同黨女候選人胸部被罵「癡漢」
    2022/06/18 23:42

    前東京都知事造勢伸鹹豬手 摸同黨女候選人胸部被罵「癡漢」
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播