尾隨正妹進電梯襲胸 安全門上鎖「狼」變「鱉」

張姓男子在電梯襲胸正妹後落跑，結果安全門上鎖讓他無法順利脫逃。示意圖。（資料照）

2023/03/03 12:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子隨機在馬路上搭訕正妹小華（化名），小華不理他，張尾隨她進入高雄三民區某大樓，趁搭電梯時伸出狼爪襲胸，張男犯案後從安全門落跑，結果1樓安全門上鎖無法進出，當場被「甕中抓鱉」，高雄地院依強制猥褻罪判徒刑8月。

判決指出，2021年10月19日上午8點多，張姓男子在馬路上先以假借問路為由搭訕小華，小華隨口回話後，張男再問她這附近有沒有房子出租，小華見對方行跡可疑，趕快跑進某商業大樓，進電梯企圖擺脫張男糾纏。

張男尾隨小華進入電梯後，趁電梯上樓時，伸出狼爪對小華襲胸，小華受辱後，趕緊按壓樓層鈕，電梯停在4樓某補習班，補習班人員剛好在電梯門口接學員上課，見小華哭著抱胸跑出電梯，工作人員立即趨前查看。

此時，張男見事跡敗露，趕緊離開電梯從旁邊的安全門往下跑，結果1樓安全門上鎖，張男無法離開大樓，工作人員趁機控制他的行動並報警，警方獲報趕到現場時，當場將張男逮捕。

高雄地院審理時，張男否認犯行，辯稱自己只是不小心觸碰到小華的手臂，沒有對她襲胸，但因電梯的監視器清楚錄下他犯案過程，法官依強制猥褻罪判張男徒刑8月，可上訴。

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