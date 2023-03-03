小女友直播洗香香 阿兵哥爽看慘兮兮

法官考量曾男血氣方剛，又不是以金錢利誘，依違反兒少性剝削防制條例等罪輕判緩刑3年。（示意圖）

2023/03/03 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕15歲少女小瑜（化名）和19歲曾姓職業軍人交往，曾男因在部隊保家衛國無法和女友膩在一起，央求小瑜跟他直播視訊，連洗澡時也不能斷線，結果被小瑜媽媽發現，報警後又查出曾男和小瑜已發生過3次性行為，法官考量他血氣方剛又不是以金錢利誘，依違反兒少性剝削防制條例等罪輕判緩刑3年。

判決指出，曾男和小瑜於2021年11月開始交往，曾男身為職業軍人，無法隨時和小瑜約會，留守部隊保家衛國的他，多次央求小瑜拍下性感裸露的照片，一解相思之愁；小瑜心疼男友，不但自拍性感照傳給曾男，甚至自己去洗澡時，也把手機帶進去浴室，直播自己「洗香香」的畫面讓曾男欣賞。

結果，小瑜某天直播洗澡時被母親查覺，經逼問後，小瑜說出自己是拍給曾男看，小瑜母親氣炸，帶著女兒去報警，結果又被警方查出，這對小情侶已發生過3次性行為。

高雄地院審理時，曾男坦承犯行，並積極與小瑜和她的家屬達成和解，獲家屬原諒後，法官認為，曾男年僅19歲，正處於對性事懵懂的年紀，他因思慕小瑜，才讓她傳送性感影像，與異性相處尺度拿捏失據，所為固不足取，但考量兩人是男女朋友關係，並非以金錢、利益邀誘，因此依法酌減其刑。

3次性行為部分，法官判曾男徒刑各4月、誘拍裸照和直播洗澡部分，則依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判徒刑1年7月，均緩刑3年，應接受法治教育3場次，可上訴。

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