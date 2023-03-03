基進喊話國防部：全動法修法不能等 學學馮世寬對日本媒體強硬

台灣基進要求國防部全動法修法不能等，學學退輔會主委馮世寬對日本媒體的強硬。（記者王榮祥攝）

2023/03/03 09:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕全民防衛動員準備法修法引起議論，國防部宣告暫緩！台灣基進今強烈聲明，強調全動法戰爭準備有其必要，憂心中國、泛藍媒體與國民黨引入惡質風向恐釀毀滅性災難，喊話國防部修法不能等，學學退輔會主委馮世寬對日本媒體的強硬。

台灣基進今由北市黨部主委吳欣岱、高市議員兼市黨部主委張博洋、台南市議員兼台南市黨部主委李宗霖，連袂發表對全動法修法的訴求。

基進認為，國防部預告修法是為不可預期的戰爭做準備，卻遭國民黨、中國及親中媒體互相唱和，製造戰爭與戒嚴恐慌，但國防部竟未能及時釐清與嚴正駁斥，相關修法一旦延宕，若未來戰事爆發而毫無戰爭法令授權準備，台灣社會恐將面臨重大打擊。

吳欣岱批評，國民黨在戰爭情勢越來越高的現在，卻依然保持抵抗等於引戰的錯誤觀念，而國防部對修法的「暫緩」兩字也讓人憂心，是遙遙無期還是會積極溝通？

張博洋說，修法一切重點被忽略，無中生有的娃娃兵上戰場、箝制言論自由等假資訊卻成輿論話題，顯示造謠者本身就是衝著太灣防衛動員能力提升而來。

李宗霖提醒，烏克蘭不想跟俄羅斯開戰、卻還是被打，國民黨提避戰的中繼站是跟中國和談，最終下場就是統一，台灣該做的是認真「備戰」。

基進喊話唯一訴求「（全動法）修法不能等」，因為台灣身為第一線，準備已經落後想攻打他國的國家太多，希望國防部對國民黨的抹黑，態度能向馮世寬對日本媒體一樣強硬，關心台灣國家安全的民眾才會覺得有希望。

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