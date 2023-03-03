疫情衝擊 高雄星級旅館由百餘家減至65家

高雄旅宿業者參與星級評鑑說明會。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/03 08:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕受疫情衝擊，高雄星級旅館家數由百餘家減到65家，高市觀光局配合交通部星級評鑑新制，近日啟動高雄市旅館業服務品質暨星級評鑑輔導計畫並舉辦說明會，因輔導費全免、申請評鑑費也優惠，吸引逾60多家業者參與。

包括高雄萬豪酒店、洲際酒店、寒軒酒店、高雄圓山飯店、高雄福容飯店、義大皇家酒店、承億酒店、翰品酒店、康橋連鎖旅館等超過60多家旅館，均參與觀光局輔導說明會，盼一起推升高市旅館服務品質。

觀光局長高閔琳表示，疫情期間高雄具星級旅館由原百餘家下降至65家，業者申請星級旅館評鑑停滯；為爭取外國人士來高雄旅遊，期藉由「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」專案之推動，以提升旅館品質。

因此，觀光局於2月22日、3月2日兩天辦理旅宿業輔導說明會，並邀請專家學者座談，讓旅館業者充分瞭解有關服務品質提升及星級評鑑內涵；同時將安排星級旅館實地參訪、進行旅館現場訪視並提供輔導改善之建議，期增加飯店業者參與評鑑意願。

觀光局說明，本次輔導說明會邀請輔英科大休憩系主任于建中、高雄餐旅大學休憩系主任梁榮達及旅館系教授蘇志賢擔任講座，課程涵蓋旅館業服務品質提升秘訣、交通部觀光局新版星級旅館評鑑項目、旅館永續經營、環保及友善旅館設施及服務規範等。

星級旅館評鑑舊、新制差別，從過去為硬體與軟體兩階段評鑑，到新制1星級至卓越5星級均採一階段神秘客方式進行，係以消費者角度來評鑑；講師透過在五星飯店服務的實例經驗分享，勉勵現場業者努力創建自己品牌，順利摘星。

鑒於旅館業者這三年營業收入大幅減少，為體恤旅館業，今年「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」專案計畫不但輔導費全免，申請星級旅館評鑑者觀光局更加碼補助部分報名費，期許旅館業者們踴躍參加星級評鑑，相關訊息可至高雄旅遊網查詢。

高雄旅宿業者參與星級評鑑說明會。（記者王榮祥翻攝）

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