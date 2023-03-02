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    首頁　>　高雄市

    肇事駕駛叫救護車把騎士送醫後離去 未留現場改判有罪

    運將肇事叫救護車將騎士送醫，卻未留在現場，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

    運將肇事叫救護車將騎士送醫，卻未留在現場，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

    2023/03/02 22:10

    〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓運將涉嫌肇事逃逸被訴，地院調查他有叫救護車將女騎士送醫後離去，認定罪證不足，但高等法院高雄分院卻有不同見解，指他未等警方抵達現場，或經被害人同意而離開，改判徒刑8月，緩刑2年。

    檢方指出，2021年1月7日下午2點多，王男駕駛長照交通車，途經高雄市鼓山區大順一路由東往西行駛，行駛至龍德路口貿然右轉，蘇姓女騎士煞車不及摔倒受傷，他卻未留在現場，涉嫌肇事逃逸罪。

    高雄地院調查，王曾向路人借手機打119叫救護車，見消防人員將蘇女送上車，人身安全無虞後離開。此外，由於車上載有洗腎病患，不宜在外久留，王開車送對方回家後，前往鼓山分局應訊並認罪。

    況且，王車停留長達8分，也未隱匿自己身形及車輛外觀，衡情員警及蘇女均可藉此快速查出他身分，判決無罪。

    檢方不服上訴，二審合議庭指出，依新修訂法律，車輛肇事後一定要留在現場，王未等警方抵達，也未讓蘇女知悉真實身分，或經她同意始駛離，加上他是接獲通知才去警局，因此改判有罪，並審酌兩造和解，判處徒刑8月，宣告緩刑2年，期間交付保護管束，需支付國庫2萬元，仍可上訴。

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