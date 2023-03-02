高雄市區6車連環撞 轎車引擎蓋捲起4人傷

高雄市九如一路今天中午發生大貨車追撞轎車的6車連環事故。（民眾提供）

2023/03/02 16:49

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區九如一路近光武路口，今（2）日中午12點多發生6車連環撞車禍，初步了解，因前方車輛停等紅燈，後方2輛貨車煞車不及先後追撞前車，造成2名貨車駕駛、2名轎車乘客手腳受傷。

三民二分局指出，這起車禍發生在九如一路往西方向道路，因前方交通號誌為紅燈，車輛陸續停下，但蔡姓大貨車駕駛（48歲）疑未注意前方狀況，煞車不及而追撞前方舒姓女駕駛（48歲）的轎車車尾，後方另一輛大貨車麥姓男駕駛（40歲）也煞車不及，追撞蔡男的大貨車車尾，導致蔡男的大貨車再次推撞前方舒女的轎車及謝姓男駕駛（53歲）、盧姓女駕駛（33歲）、黃姓男駕駛（38歲）等車輛車尾。

車禍造成舒女的轎車引擎蓋整片被撞得捲起，第2輛大貨車的駕駛車窗也整片碎裂，其他車輛則多是保險桿及後車門等受損，另蔡姓及麥姓大貨車駕駛，以及2名轎車後座的乘客因撞擊導致手腳輕傷、自行就醫，九如一路西向車道也一度只能開放一線車道行駛。

經警方到場處理測繪，駕駛酒測值均為零，初步研判為蔡姓男駕駛未保持安全距離，可處600元至1200元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

白色轎車遭後方2輛大貨車2度追撞後，再撞上前車，導致引擎蓋整片捲起。（民眾提供）

遭追撞的休旅車後方保險桿脫落。（民眾提供）

轎車因追撞事故門後鈑金受傷。（民眾提供）

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