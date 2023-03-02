為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄市區6車連環撞 轎車引擎蓋捲起4人傷

    高雄市九如一路今天中午發生大貨車追撞轎車的6車連環事故。（民眾提供）

    高雄市九如一路今天中午發生大貨車追撞轎車的6車連環事故。（民眾提供）

    2023/03/02 16:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區九如一路近光武路口，今（2）日中午12點多發生6車連環撞車禍，初步了解，因前方車輛停等紅燈，後方2輛貨車煞車不及先後追撞前車，造成2名貨車駕駛、2名轎車乘客手腳受傷。

    三民二分局指出，這起車禍發生在九如一路往西方向道路，因前方交通號誌為紅燈，車輛陸續停下，但蔡姓大貨車駕駛（48歲）疑未注意前方狀況，煞車不及而追撞前方舒姓女駕駛（48歲）的轎車車尾，後方另一輛大貨車麥姓男駕駛（40歲）也煞車不及，追撞蔡男的大貨車車尾，導致蔡男的大貨車再次推撞前方舒女的轎車及謝姓男駕駛（53歲）、盧姓女駕駛（33歲）、黃姓男駕駛（38歲）等車輛車尾。

    車禍造成舒女的轎車引擎蓋整片被撞得捲起，第2輛大貨車的駕駛車窗也整片碎裂，其他車輛則多是保險桿及後車門等受損，另蔡姓及麥姓大貨車駕駛，以及2名轎車後座的乘客因撞擊導致手腳輕傷、自行就醫，九如一路西向車道也一度只能開放一線車道行駛。

    經警方到場處理測繪，駕駛酒測值均為零，初步研判為蔡姓男駕駛未保持安全距離，可處600元至1200元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    白色轎車遭後方2輛大貨車2度追撞後，再撞上前車，導致引擎蓋整片捲起。（民眾提供）

    白色轎車遭後方2輛大貨車2度追撞後，再撞上前車，導致引擎蓋整片捲起。（民眾提供）

    遭追撞的休旅車後方保險桿脫落。（民眾提供）

    遭追撞的休旅車後方保險桿脫落。（民眾提供）

    轎車因追撞事故門後鈑金受傷。（民眾提供）

    轎車因追撞事故門後鈑金受傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國1北上五股段3車追撞 車流回堵中
    2023/02/06 07:42

    國1北上五股段3車追撞 車流回堵中
    初二連環撞！ 台88快速公路5車「接龍追撞」
    2023/01/23 16:29

    初二連環撞！ 台88快速公路5車「接龍追撞」

    就業機會＋生活機能穩定小港房市剛需
    國1南下路竹交流道附近 5車連環撞釀車流回堵
    2022/12/27 08:47

    國1南下路竹交流道附近 5車連環撞釀車流回堵
    台74線曳引車未注意前方回堵 7車連環撞釀4傷
    2022/09/20 12:25

    台74線曳引車未注意前方回堵 7車連環撞釀4傷

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    國道5車連環撞爛千萬超跑 網歪樓…起底超跑旁辣妹
    2022/02/28 11:10

    國道5車連環撞爛千萬超跑 網歪樓…起底超跑旁辣妹
    國3北向樹林路段 4車連環追撞
    2022/02/04 14:03

    國3北向樹林路段 4車連環追撞
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播