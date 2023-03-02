統戰滲透基層？高雄里長團訪中惹議 劉啟芳稱嚴守分際不涉政治

劉啟芳說明訪中嚴守分際，不涉及政治、國家立場，與中國國台辦主任宋濤座談，分享台灣長照2.0政策。（記者陳文嬋攝）

2023/03/02 14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕大高雄里長聯誼會榮譽會長劉啟芳等50多名里長受邀訪中，外界憂心中國對台統戰滲透基層，劉啟芳今以總統蔡英文曾說兩岸交流是鞏固兩岸和平穩定發展重要基礎表示，兩岸基層交流早已行之有年，訪中過程雖見到宋濤，但整個座談會內容公開，基層里長嚴守分際，還分享台灣長照2.0等政策，這是兩岸關係正面交流，完全不涉及政治、國家立場，若政府認為基層里長與中國交流不對，應表明立場，讓基層有所依據，以避免自相矛盾。

中國軍機擾台敏感時機，大高雄里長聯誼會榮譽會長、高雄市鳳山區誠義里長劉啟芳等50多名里長、社區發展協會理事長受邀前往中國參訪6天，並與中國國台辦主任宋濤座談，外界憂心中國對台統戰滲透基層。

劉啟芳表示，兩岸基層里長、民間交流早已行之有年，這次是北京3個社區邀約訪中，以基層里長、老百姓立場而言，是社區經營、經驗交流，分享台灣社區治安、環保、長照2.0政策，是很普遍、正常的經驗分享，並未涉及任何政治立場。

劉啟芳以總統蔡英文於今年2月2日出席「2023大陸台商春節聯誼活動」致詞表示「維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人共同期待，推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎，蔡總統在理性、平等及相互尊重下，願意和中國北京當局展開對話」，凸顯蔡總統已對台灣與中國的尷尬立場做表態。

劉啟芳表示，他身為基層里長與老百姓，到中國交流、互訪，未傷到任何權力、國家立場問題，他認為兩岸關係不需要那麼緊張，且為了兩岸人民百姓著想，彼此可以做到理性溝通。

他認為若政府認為基層里長不該與中國交流，那政府應該明確表明立場，讓基層有所依據，不能蔡總統表態說的話，基層里長、老百姓去做就是不對，這樣以基層里長、老百姓的立場，會變得自相矛盾。

劉啟芳指出，雖然這次訪中行程有見到中國國台辦主任宋濤，但整個座談會內容都是公開，里長、社區發展協會理事長分享各里社區經驗，包括長照2.0、環境保護及治安問題，透過兩岸社區經驗交流，認識中國生活習俗、民情，整個過程都是輕鬆對談，完全不涉及政治及國家立場問題。

劉啟芳說，彼此溝通之後，大家互相信任，情感交流後，大家建立友誼，互相信任、體諒，對兩岸人民來說，都是非常正面的活動。

他強調基層里長絕對嚴守分際，老百姓與政府都是一樣立場，不能因大選要到了，又在做政治炒作，這樣對基層里長、台灣老百姓是不公平的。

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