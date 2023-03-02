高市警攻堅破販毒集團逮4人 查獲罕見「科倫比爪刀」

高市破販毒集團查獲罕見科倫比爪刀，電影「戰狼」特戰部隊格鬥利刃。（記者黃良傑攝）

2023/03/02 12:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕27歲顏姓藥頭涉嫌吸收鄭姓男子販毒，為防黑吃黑，隨身攜帶刀、槍防身，高市刑大獲報，聯手保大特警攻堅鳳山區藏身處，逮捕顏男和林姓、李姓男子，並拘提鄭姓手下，查扣50公克安毒、5包咖啡包、電子磅秤、FNX-9半自動手槍、開山刀、科倫比爪刀、子彈19顆（含1顆達姆彈），疑販毒所得14萬餘元，顏嫌否認販毒遭聲押獲准。

警方見查扣罕見的科倫比爪刀，卻覺得相當眼熟，原來是電影「戰狼」中，武打明星吳京與特戰部隊近身格鬥的武器，顏嫌不願供出槍、刀械、毒品來源，檢方聲押顏男後，全面追查手機聯絡對象。

刑大偵八隊於111年底接獲情資，得知顏嫌意圖牟取不法利益，販賣毒品，槍不離身遍及高雄地區，隨時更換販毒據點，以躲避警方查緝，立即與保安警察第三總隊第二大隊、鼓山、仁武、前鎮分局共組專案小組，報請高雄地方檢察署檢察官高永翰指揮，積極深入追查。

專案小組多日蒐證，見時機成熟後，持高雄地方法院、高雄地檢署核發之拘票、搜索票，前往顏嫌藏匿處所，嗣毒販開門剎那，由埋伏刑警控制門禁，特勤霹靂小組突襲攻堅，當場逮捕顏嫌與在場擁毒犯嫌等3人，採尿送驗。

警方在屋內搜出科倫比爪刀、手槍1把、刀械、毒品、電子磅秤、夾鏈袋、毒品吸食器、大筆現金及手機等贓證物，其中犯嫌隨身攜帶的科倫比爪，為特戰人員近身格鬥戰、殺傷力極強刀械，犯嫌隨身攜帶，遇有警方查緝可隨時反抗搏鬥，顏男辯稱防身，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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高市破販毒集團查獲罕見科倫比爪刀，電影「戰狼」特戰部隊格鬥利刃。（記者黃良傑攝）

高市警方逮捕顏嫌等4人。（記者黃良傑翻攝）

高市警方逮捕顏嫌等4人。（記者黃良傑翻攝）

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