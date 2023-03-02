郵輪高雄香港雙母港4月啟航 名勝世界壹號全年78航次

名勝世界壹號郵輪（左）高雄、香港雙母港4月啟航。（名勝世界遊輪提供）

2023/03/02 11:52

〔記者王榮祥、李惠洲／高雄報導〕高雄市政府與名勝世界郵輪今共同宣布，4月將開航高雄、香港雙母港行程、兩地每週兩次準定期航線，全年度78航次、預計有14萬旅客，整體觀光產值粗估16.8億元。

名勝世界郵輪是名勝世界（渡假村）的品牌延伸，總部設於新加坡，屬雲頂集團（馬來西亞）旗下，擁有名勝世界、雲頂夢號、名勝世界壹號等郵輪，高雄香港航線由名勝世界壹號擔綱，可承載1856名乘客，預計4月4日營運。

今發表會由高雄市長陳其邁、名勝郵輪行政總裁兼執行董事區福耀及總裁吳明發共同主持，台灣港務公司董事長李賢義、航港局長葉協隆均受邀與會見證。

陳其邁說，高雄作為郵輪母港，可以讓全世界遊客來到南台灣見證好山好水，是經濟實惠旅遊路線，市府也會結合高雄業者，搭配陸上觀光推出生態、歷史、文化等遊程，認識台灣從高雄出發、是最好的選擇。

高雄市海洋局說明，名勝世界壹號4月開始，每逢周日、周三由香港出發到高雄，、分別於周一、周四抵達，來高雄遊客可規劃4天3夜或3天2夜、甚至6天5夜遊程，充分體驗南台灣風情，再搭郵輪返回香港。

高市府則設計有多語系岸上觀光旅遊摺頁，推薦輕軌周遊、捷運紅線文史之旅、捷運橘線時空之旅等經典方案，讓遊客靠港上岸期間，可快速認識高雄；後續將彙整39間米其林指南店家、60間知名酒吧及餐酒館的微醺地圖，超過百家50年在地老味店家等美食資訊，讓郵輪遊客大快朵頤，甚至評估加碼商圈夜市等票券吸印更多人搭郵輪來消費。

高雄港埠旅運中心（左）預計3月6日啟用，將成為南台灣郵輪基地。（記者李惠洲攝）

高雄市政府與名勝世界郵輪今共同宣布，從今年4月將開航高雄香港雙母港行程。（記者李惠洲攝）

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