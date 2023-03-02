高市脊髓損傷者成功之家 讓傷者重回精彩人生

汽車移位訓練，透過同為傷友的生活服務員指導汽車移位訓練，以增加學員未來回歸社會的能力。（圖由社會局提供）

2023/03/02 10:39

〔記者方志賢／高雄報導〕「活下來，比會走還重要！」脊髓損傷者小楊，因腫瘤壓迫神經導致下半身癱瘓，對未來的人生幾度絕望，幸好在高市脊髓損傷者成功之家協助，透過專業團隊的訓練，已可以獨立自主，生活更來去自如，雖然過程艱辛，但他勇往前進，有了精彩的人生。

高市脊髓損傷者成功之家是社會局委託社團法人高市脊髓損傷者協會辦理的身障生活重建服務機構，成立已19年，透過專業團隊服務，協助因意外或疾病導致脊髓損傷及肢體障礙朋友生活自理訓練、身心功能重建、居家無障礙環境改善諮詢等服務。

學員小楊是成功的輔導對象，他在2007年因腫瘤壓迫神經導致下半身癱瘓，當年他28歲透過手術治療有所好轉，能輔以助行器行走，但直到2018年再度病變且脊損後遺症張力很大，經嘗試化療、免疫療法等仍未見效，在2021年造成下半身癱瘓。

罹癌又下半身癱瘓的雙重打擊，讓小楊住院期間多次想不開，對人生絕望，楊太太不忍他終日消沉，透過網路資訊，得知脊髓損傷者成功之家可提供生活重建服務，便主動提出申請。

小楊經過10個月的訓練，他學會推輪椅的各項技巧和越過障礙物，藉由訓練員及生活服務員協助訓練提升上肢肌力、軀幹穩定度、輪椅移位到床上或廁所馬桶、上下汽車和收輪椅上車的技巧、自己洗澡及穿脫衣物等。

小楊逐步完成回歸社區生活，已可以生活自理，同時也在訓練期間結交了一群好夥伴，生活重建服務不僅提升生活品質，更讓他找回原本擁有的自信心，家庭和樂，他有感而發的說「以前會怨這病痛要折騰自己多久，但現在想通了，活下來，比會走還重要」。

社會局身心障礙福利科表示，脊髓損傷患者經個別化服務計畫，規劃6個月到1年的重建訓練，提供移位訓練、平衡訓練、獨立如廁及盥洗沐浴、心理支持等，幫助障礙者順利適應新的生活模式，機構迄今已協助95人返回家庭及社區生活，已有10幾位重新投入職場，包括公教人員、資訊工程師、行政人員、輔具檢修技師、美工設計等。

職能適應，透過輪椅檢修訓練，讓學員習得一技之長。（圖由社會局提供）

馬桶移位訓練，生活服務員指導移位技巧，使學員在不同環境下都能安全完成移轉位動作。（圖由社會局提供）

路推訓練，增加手臂肌耐力及肺活量，進而提升移位動作靈敏度。（圖由社會局提供）

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