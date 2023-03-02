長髮男外送員被誤認女生 變態大叔拿「加味錢」付餐費

長髮及肩的「男外送員」被誤認成女生，送餐時遇到變態大叔拿「加味錢」付餐費。示意圖。（資料照）

2023/03/02 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子透過外送平台點早餐，他要求外送員把餐點送到房門口，外送員等他出現取餐時，王男已躲在門外走廊轉角處，露出GG開始撥弄，外送員阿凱（化名）雖然是男生，但留著一頭及肩的長髮，王誤以為阿凱是女生，拿「加味錢」付餐費，阿凱報警提告，王男被檢方依公然猥褻罪起訴，並向法院請求重刑。

檢方指出，去年6月11日清晨5點多，阿凱早起賺錢，他透過外送平台的系統，將一份早餐送到三民區山東街某出租套房，阿凱到達後透過電話與訂餐的37歲王姓男子連絡，王男要他直接開門入屋，把餐點送到他的套房門口。

阿凱聽從指示將餐點送到門口後，此時穿著內褲的王男早已躲在門外走廊轉角，當阿凱現身時，王男露出GG開始撥弄，阿凱第一時間沒看清楚，還以為王男是在掏錢，幾秒後定神一看，發現王男不但露鳥，還用玩過鳥的手拿錢給他，阿凱氣結，直接報警提告。

檢方偵查時，王男坦承訂餐，但否認露鳥，但檢方勘驗出租套房外的監視器時，發現王男在阿凱送餐抵達前，已在住戶得以進出的走廊露鳥超過10分鐘，雖然監視器沒有拍到他直接露鳥給阿凱看的畫面，但有錄到王男拿完餐點後生殖器已收進內褲，因此認定王男說詞不足採信，加上他犯後態度不佳，矢口否認涉案，被檢方認定他毫無悔意，除依法起訴外，更請求法院從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法