車手臨櫃欲領17·5萬元 太緊張遺留存簿露餡

丁姓車手臨櫃欲領17·5萬元，太緊張遺留存簿露餡，折返再領被逮送辦。（讀者提供）

2023/03/02 08:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名丁姓男子偽稱買車，臨櫃欲提領17·5萬元，面對行員詢問心虛，緊張到忘了取走存簿，隨後又折返二度提領，警方查出是警示帳戶，逮捕丁男竟是車手又提供帳戶洗錢，將他依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送送辦。

警方調查，丁男（65歲）昨到鳳山區1間郵局臨櫃欲提領17·5萬元，行員好意關心丁男款項用途，他卻急說要買車「不要問這麼多啦」，連存簿都忘了取走，便逕自離去。

隨後郵局接到1通電話，對方自稱有匯款給丁男，為何郵局不讓他取款等語，隨後丁男又折返郵局，堅持要提領17·5萬元，怪異舉動引起行員懷疑，立即通報警方到場了解狀況。

文山所警員據報到場，丁男反覆告知提領費用為買車款項，說是對方跟他買車的錢，又說是他要買車的錢，但對於自身帳戶金錢來源，卻無法清楚交代。

警方查證丁男帳戶，已有被害人報案，被通報為警示帳戶，警方當場將丁男帶回所內偵辦，並查扣帳戶存簿及印章。

警方調查，丁男坦承因缺錢花用，將帳戶提供他人使用，並負責協助提領現金以賺取費用，雖對於詐騙集團其他成員、犯罪次數及獲利過程皆不清楚，警訊後將丁男依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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丁姓車手臨櫃欲領17·5萬元，太緊張遺留存簿露餡，折返再領被逮送辦。（讀者提供）

丁姓車手臨櫃欲領17·5萬元，太緊張遺留存簿露餡，折返再領被逮送辦。（讀者提供）

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