男子酒後開車停紅燈茫到睡著 警敲窗才猛驚醒GG！

男子路停等紅燈，茫到在路中睡著，警察獲報到場敲窗才驚醒。（讀者提供）

2023/03/02 08:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕酒後真的別太有自信！高雄市男子228連假與友人到酒吧狂歡到清晨，以為自己還很清醒，可以開車返家，沒想到在半路停等紅燈時，茫到在路中睡著，警察獲報到場敲窗才驚醒，經酒測超標，被移送法辦！

楠梓警分局楠梓派出所2月27日清晨6時30分許接獲報案稱，在楠梓區創新路與寶溪北街口上有車輛駕駛人疑似睡著停在路中，警方旋即趕往現場，發現一台自小客車未熄火停於路中。

員警上前查看，用手多次敲打車窗，「度估」的駕駛一度驚醒猛踩油門，經員警喝斥令其停車並搖下車窗，濃厚酒味撲鼻而來，員警立即令其下車接受盤查，該名25歲何姓駕駛坦承於前一晚間11時許在高雄市苓雅區的酒吧飲用啤酒及調酒，事後自認已酒退清醒，遂於當日5時許駕駛車輛欲返回楠梓區住家，惟半途仍不勝酒力於路中停等紅燈時睡著。

員警現場隨即對何男實施呼氣酒精濃度測試，測試值達0.39MG/L，超過法定0.25MG/L標準值，全案移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，適逢連假親朋好友難免相聚飲酒助興，但喝酒一定要適量，切記不可酒後駕車以身試法，駕駛人勿存僥倖心理上路，以免害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子經測試呼氣酒精濃度測試值達0.39MG/L。（讀者提供）

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