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    強拉卡拉OK老闆娘看「蝌蚪」 色男客摸胸強吻GG了

    男客涉猥褻老闆娘，被高雄高分院判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

    男客涉猥褻老闆娘，被高雄高分院判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

    2023/03/02 07:06

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某卡拉OK店女老闆小芳（化名）深夜詢問楊姓顧客，其工作服繡有「蝌蚪」2字，是否為其公司名稱，結果被強拉到廁所看更多的「蝌蚪」時，遭碰觸胸部、親吻臉頰和頸部，高等法院高雄分院調查，楊男暗喻「蝌蚪」是精蟲、精液並有性需求，依強制猥褻罪判刑8月。

    判決書指出，2020年10月18日晚上9點，楊男前往高雄市楠梓區由被害人小芳經營的卡拉OK店消費，並於深夜11點多，獨自在店外抽菸時，小芳因見其工作服上衣繡有「蝌蚪」2字，好奇向其詢問是否為公司名稱。

    楊男則說，要帶她至廁所看更多的「蝌蚪」，隨即涉嫌徒手強拉前往，再自後方緊抱她碰觸其胸部，並親臉頰、頸部等處，導致小芳右手背、左上手臂等處抓傷（傷害部分未據告訴）。案經楠梓分局依強制猥褻罪，移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

    楊男辯稱，當時喝了酒，半開玩笑說蝌蚪還有長眼睛，就是有入珠，因小芳說要看一下，有拉她手走大約6公尺後，她說不要再玩了，否則要翻臉了，他於是把手放開，否認犯行。

    一、二審法官調查，勘驗門口監視器畫面，楊男的確有拉小芳往廁所方向去，她有掙扎反抗動作外，另據小芳指稱，楊男曾說，成年人應該都知道「蝌蚪」就是指精蟲的意思等語。

    由此可知，無論自楊男所辯自行談及陰莖入珠之事，抑或自小芳所感受他以「蝌蚪」暗喻精液，就當時2人對話之情境而言，均可認定他欲藉「蝌蚪」繡字機會，唐突表達與男性生殖器相關事，並向小芳傳達有性需求訊息，進而強拉她進廁所，仍判處有期徒刑8月，可上訴。

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