高雄水情3/8轉黃燈 陳其邁分享節水10撇步

陳其邁（中）前幾天與水利局至高屏溪上游視察水情。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/02 00:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央災害應變中心決議，3月8日起，高雄將轉為夜間減壓供水黃燈；市長陳其邁昨深夜透過臉書呼籲市民節約用水、共渡難關，同時分享節約用水10個小撇步，鼓勵大家節水可從生活做起。

陳其邁說明，為達節約用水目標，昨天市政會議中，市府建議中央調整水情燈號；中央災害應變中心隨後也決議，3月8日起，高雄將轉為夜間減壓供水黃燈，民生用水在晚上10點到隔天早上6點將實施減壓供水，工業區及產業園區也將實施自主節水7％。

他表示，前幾天與水利局至高屏溪上游視察水情，因為去年以來，南部降雨量不到歷史平均4成，是30年來新低，高屏溪川流量持續下降。在2015年高屏溪相同流量時，當時已宣布進行分區輪流供水，但如今因提早因應與前瞻計畫效益，民生與產業用水沒有問題。

他強調，高市府密集召開水情會議，並與中央合作積極調度水源，除了備援的伏流水有70萬到80萬噸，前年部署的62口抗旱水井一天可供給13.6萬噸；到今年4月，預計新挖掘的井可達到50口，再提供每天13.2萬噸的水。

希望以多元備援用水，滿足民生與工業需求，因應可能持續的旱象，市府昨也成立旱災應變中心，持續多元調度，也要請大家一起珍惜珍貴水資源，節約用水，從生活做起，共同度過氣候變遷帶來的挑戰。

陳其邁也分享節約用水10個小撇步，洗車時用水桶代替水沖、盆浴改淋浴、沖馬桶改用省水兩段式、洗衣服改用省水流程、抹肥皂搓手時將水龍頭關緊、熱水流出前的冷水回收再利用、洗臉時用盆槽代替水流沖洗、洗菜時用盆槽代替水流沖洗、刷牙用漱口杯 、澆水以洗菜或洗米水代替。

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