高雄軍營污水排放社區害環境惡臭 地方要求改善

國防部鳳山通信部隊污水排放苓雅、鳳山一帶社區，造成地方環境惡臭。（記者陳文嬋攝）

2023/03/01 23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部鳳山通信部隊周邊大樓林立，營區未完成污水用戶接管，污水直接排放苓雅、鳳山一帶社區，造成環境惡臭、滋生蚊蟲，地方要求儘速完成接管，以改善社區環境。

軍方表示，營區已配合市府污水下水道建設，規劃辦理污水用戶接管，國防部已核定今年度預算，委託市府水利局代辦營區污水接管工程，目前已完成規劃設計與發包作業，明邀市府等單位辦理會勘，工程將於近期動工，預計今年底前完工，強調會以身作則，做好敦親睦鄰，配合市府提升區域環境品質。

高雄市推動污水下水道建設，國防部鳳山通信部隊位於苓雅、鳳山區交界處，鄰近市府鳳山行政中心，周邊大樓、透天厝林立，迄今未完成污水用戶接管，營區上百人每日產生大量污水，分別排入北側苓雅區建軍路141巷、南側鳳山區光復路二段道路側溝，造成苓雅、鳳山一帶社區環境惡臭、滋生蚊蟲。

鳳山區忠義里長李朝清表示，國軍應該要做社會、全民的表率，尤其鳳山營區位於人口密集區，污水未接管直接排放社區，造成社區長年瀰漫異味，要求軍方儘速完成用戶接管，避免污水排放社區，還給地方乾淨環境。

苓雅區地方認為市府近年致力推動污水用戶接管，多數民眾配合市府政策，主動拆除違建提供市府施工，唯獨軍方迄今未完成污水用戶接管，造成地方環境惡臭、滋生蚊蟲，要求軍方主動完成污水用戶接管，避免造成地方民怨。

水利局指出，市府受託代辦鳳山營區污水用戶接管，建設總經費2800萬元，將重新佈設管線，並從營區施作專管，進入污水下水道，力拚今年10月完工，改善地方環境。

國防部鳳山通信部隊周邊大樓、透天厝林立。（記者陳文嬋攝）

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