國台辦主任宋濤見佛光山住持談統一 立委轟：甘於被中共運用

中國國台辦主任宋濤今日在北京會見台灣佛光山寺住持心保和尚一行人。宋濤聲稱，希望佛光山「為促進和平統一」、「實現民族復興」做出新的貢獻。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

2023/03/01 22:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤今日在北京會見台灣佛光山寺住持心保和尚一行人。宋濤聲稱，希望佛光山「為促進和平統一」、「實現民族復興」做出新的貢獻。民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中國樂於運用佛光山來做統戰工作，佛光山要從事政治工作，甘於被中共運用，這些都會影響在宗教界的影響力。

據國台辦旗下《中國台灣網》報導，宋濤向佛光山參訪團表達，希望佛光山堅持傳承弘揚中華文化、促進兩岸交流、推動兩岸同胞心靈契合，為促進和平統一、實現民族復興作出新的貢獻。

心保和尚則聲稱，佛光山將繼承星雲法師宿願，繼續為推動兩岸關係和平發展、實現民族復興奉獻心力。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，中共透過各種交流加強對台灣內部的統戰工作，特別是去年九合一選舉國民黨大勝，習近平指派的涉台班底上任後，中共企圖在明年總統大選達到更大成效，近期積極在做這方面工作，對基層村里長、宗教界、農業的統戰都在進行，執政黨要謹慎面對。

賴瑞隆指出，佛光山過去以來做了很多政治動作，也參與國民黨的事務，更在兩岸之間從事政治工作，這是外界對佛光山的印象，而中國樂於運用佛光山來做統戰工作。

賴瑞隆批評，相較於佛光山，台灣其他宗教團體是很謹慎不碰政治，這部分相信國人自有判斷。要從事政治工作，甘於被中共運用，這些都會影響佛光山在宗教界的影響力，也更加讓大家了解中國的企圖。

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