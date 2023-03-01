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    南部水情嚴峻 高雄3/8起實施夜間減壓供水

    高屏溪攔河堰流量今下探每秒7.2立方公尺，再創下歷年同期新低。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪攔河堰流量今下探每秒7.2立方公尺，再創下歷年同期新低。（記者陳文嬋攝）

    2023/03/01 20:11

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部水庫集水區已568天無大雨，降雨量創30年新低，高雄水情嚴峻，高屏溪攔河堰流量今下探每秒7.2立方公尺，再創歷年同期新低，與台南共用南化水庫蓄水率剩下4成8，且預估5月才會下雨，市府今與中央同步成立旱災災害應變中心，高雄將自3月8日起轉變水情燈號，將實施夜間減壓供水，呼籲民眾節約用水。

    高雄每日所需民生用水量120萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今流量下探每秒7.2立方公尺，再創歷年同期新低，取水量剩下62萬噸，水公司動用伏流水、地下水應變，今起停止北援台南清水。

    此外，高雄與台南共用南化水庫今蓄水率剩下4成8，水利署南區水資源局增加曾文水庫出水量，減少南化水庫出水量，管控每日出水量37萬噸；水公司提升澄清湖蓄水率至8成。

    市府今與中央同步成立旱災災害應變中心，水情將自3月8日起由綠燈變為黃燈，每日深夜11時至隔天清晨5時離峰時段實施減壓供水，並停供政府機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等，減少非必要性用水。

    水公司也將針對高地、管線末端地區，預先佈設供水車及供水站；水利局已整備鳳山等6座污水處理廠可日供1.8萬噸回收水，提供民眾沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等使用。

    此外，南化水庫蓄水量為穩定南部供水重要關鍵，水利署請農水署即日起配合旗山溪甲仙堰越域引水蓄存南化水庫，並於5月中一期稻作收成後，全力引水挹注南化水庫。

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