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    芒果農注意！乾旱+氣候變化大 慎防炭疽病及薊馬蟲害

    薊馬危害造成果表疤痕。（高雄區農改場提供）

    薊馬危害造成果表疤痕。（高雄區農改場提供）

    2023/03/01 18:38

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏地區芒果正處盛花期，進入小果期，但降雨少，加上日夜溫差大，濕度高，病蟲害最容易發生，尤以炭疽病及薊馬類為主，高雄區農業改良場籲請農友加強防範炭疽病及薊馬，於病蟲害發生初期即時防治，確保芒果穩定生產及果實品質。

    高雄區農改場長戴順發指出，炭疽病是芒果關鍵病害，具有潛伏感染的特性，於花期及幼果期即可侵入感染，農友常疏於防範，炭疽病菌可感染果實、花穗及枝葉，在高溫高濕的環境下可產生分生孢子，藉由雨水及氣流帶動傳播。

    而芒果花期薊馬類害蟲危害嚴重，主要有臺灣花薊馬、小黃薊馬及腹鉤薊馬，主要躲藏在芒果花穗上刺吸為害，造成花穗乾枯；小黃薊馬喜好躲藏在芒果花穗、幼果果蒂及新葉葉脈附近，可造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂，初期不易察覺，待被害徵狀出現時，再防治則為時已晚；另外，腹鉤薊馬則好發於芒果老葉。

    戴順發提醒，花期及幼果期是芒果病蟲害防治的關鍵時期，應加強巡視植株是否出現病斑及懸掛黃色黏板監測害蟲密度，即時掌握防治時機，同時加強田間管理，落實清園，適當剪枝增加通風性以降低害蟲族群密度，施藥時應使用核准用藥依照稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性，農友如有相關疑問，可與高雄場聯繫。

    炭疽病造成果梗黑色病斑及乾枯。（高雄區農改場提供）

    炭疽病造成果梗黑色病斑及乾枯。（高雄區農改場提供）

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