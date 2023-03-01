上次搶先表態選高雄市長 國民黨孫健萍這回要拚立委

國民黨中央委員孫健萍宣布欲競逐高雄左楠區立委。（記者王榮祥翻攝）

2023/03/01 19:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨中央委員孫健萍今發布參選立委宣言，表態欲爭取代表國民黨提名、競逐高雄左楠區立委，他強調高雄現在分秒都不能等著過去數十多年來、陳腐的政府自己改變，盼市民給他一個從政的支點，成為槓桿改變高雄的轉捩點。

去年成為第一位表態、欲代表國民黨競逐高雄市長的孫健萍，今天也是國民黨在高雄第一位「主動、公開」表態欲參選立委者，他並沿用去年想參選市長的政見，喊話從左楠出發，讓高雄成為一個更美好的高富美城市（高雄、富裕、美麗）。

他說，高雄人熱情好客、勤奮質樸，加上高雄有世界格局的優越地理位置與天然條件，本該成為世界一流的海洋都市。

然而過去長期重北輕南、及民進黨長期執政總是搞錯重點、表面功夫及政治正確，導致數十年的停滯，甚至衰退，白白浪費高雄與高雄人的優勢。

這次出來參選，不只是高雄這一代不能等、下一代更不能等，而是高雄現在一分一秒都不能等著過去數十多年來陳腐的政府自己改變。

他認為南臺灣長期綠化，目前高雄市8席立委全為民進黨籍，自己16歲即加入國民黨，多年來擔任國民黨中央委員並長期深耕蹲點，有責任來大破大立、撥亂反正，好好打一場民主聖戰，不信公理道義喚不回，也堅信藍天終將再現。

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