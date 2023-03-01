富商偷人妻遭擄人勒贖 主謀竟是出面救援的友人

富商偷人妻遭擄人勒贖，最後查出竟是最好的朋友出賣他。示意照。（記者蔡清華攝）

2023/03/01 16:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓富商去年7月受邀飲酒餐聚後，遭3名男子製造假車禍擄往台南山區，歹徒恫稱，其交往對象的丈夫找他們要將其活埋，富商嚇到打電話找他最要好的薛姓友人前來救援，雙方商定交付50萬元贖金放人，檢警獲報調查才知道，策劃整起擄人勒贖案的主謀，就是薛姓好友。

判決指出，去年7月22日下午高雄市陳姓富商受薛姓友人邀約，到薛的住處飲酒聚餐後，開車離開時，在巷口遭到3名男子製造假車禍，將陳押往台南山區陳一度企圖開啟車門逃離受阻，被進一步以束帶束縛；並遭勒頸毆打頭部、以電擊棒電擊臀部。

歹徒向陳恫稱，「你交往對象的老公從中國找了我們3人偷渡來台，花了人民幣50萬元要你的命，要到山上把你活埋」。過程中，歹徒詢問陳是否有認識之人可出面協調，陳第一時間想到的人就是薛姓好友，在歹徒同意下撥打電話給薛。

雙方相約會合，薛男出面與3名歹徒斡旋達成交付50萬元贖金協議，陳身上揍出2萬8千元，薛男補了2千元，揍足3萬元前金後薛順利將陳帶下山，約定隔日再交付47萬元尾款。

陳獲釋回到家直接向警方報案，經查，整起「擄人勒贖」戲碼，全由得知陳有人妻小三的薛男一手策劃，僅管薛到案否認犯行，但參與林、蘇、陳等人陸續到案後，均直指薛為主謀，稱得手50萬元將平分，檢警並掌握計劃過程的相關通訊記錄，橋頭地院依擄人勒贖罪，判薛4年8月，其他3人分別處3年10月至3年8月不等徒刑，可上訴。

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