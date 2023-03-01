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    無人機資安驗測實驗室掛牌開張 業者場外抗議要求生存空間

    財團法人電信技術中心「無人機資安聯合驗測實驗室」，今天下午在南科高雄園區總部掛牌開張。（記者李惠洲攝）

    財團法人電信技術中心「無人機資安聯合驗測實驗室」，今天下午在南科高雄園區總部掛牌開張。（記者李惠洲攝）

    2023/03/01 17:29

    〔記者蘇福男／高雄報導〕財團法人電信技術中心「無人機資安聯合驗測實驗室」，今天下午在南科高雄園區總部掛牌開張，國內20多家無人機廠商和職業工會代表在場外舉牌抗議，指控政府草率通過無人機全面納管及資安檢測修法，光憑一個實驗室量能根本無法應對，限縮產業生存空間，要求先有配套措施和產業鏈，再來規範資安檢測。

    掛牌儀式之前，民航局飛航標準組派員接受陳情書，但當場並未回應；電信技術中心副執行長林炫佑表示，無人機產業是國家發展的重點項目之一，且無人機運用非常廣泛，因此資安議題更要重視，實驗室是配合未來民航局資安檢測需求，無人機商品檢驗部分則由經濟部商品檢驗局制定項目。

    到場陳抗的無人機業者指出，全台有30多家廠商、上千台機型，過去光檢驗就耗費大量時間，現在只成立一個無人機資安聯合測試實驗室，量能根本無法應對，各家業者排隊等待檢驗的空窗期，營業只能被迫停擺，且1件檢驗費至少15萬元起跳，限縮產業生存空間。

    高市無人機師職業工會羅睿豪舉25公斤以上的農用植保機為例說，過去配合政府檢驗，光型式認證檢驗就花2年半和上百萬元，去年底好不容易取得認證，現在又要求資安檢驗，非法業者天天在「黑飛」，民航局不加強取締，只會不斷針對機體增加規範，讓合法業者付出相當高成本，是在懲罰合法。

    高市遙控運動協會陳慶庭說，政府因誤解才主張無人機要資通訊檢測，實際上因遙控距離限制及無人機相關參數紀錄，都無資安外洩疑慮，無人機在圖傳頻寬技術，還無法透過遠端方式傳遞大量資訊，更不會有竊取控制權，將無人機當作武器使用的可能，他們全力支持無人機台灣製造（MIT），建議政府先有配套措施及產業鏈，再來要求資安檢測。

    20多家無人機廠商和職業工會代表在場外舉牌抗議，指控政府草率修法限縮產業生存空間，要求先有配套措施和產業鏈再來規範資安檢測。（記者李惠洲攝）

    20多家無人機廠商和職業工會代表在場外舉牌抗議，指控政府草率修法限縮產業生存空間，要求先有配套措施和產業鏈再來規範資安檢測。（記者李惠洲攝）

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