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    首頁　>　高雄市

    南部水情嚴峻 高雄市府今與中央同步成立旱災應變中心

    高屏溪攔河堰流量今下探7·3CMS，再創歷年同期新低，大面積沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪攔河堰流量今下探7·3CMS，再創歷年同期新低，大面積沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

    2023/03/01 16:35

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部降雨量創30年來新低，高雄市政府今與中央同步成立旱災災害應變中心，水利局將與水利署南區水資源局（簡稱南水局）再鑿50口抗旱水井，預計4月底前完成供水，估每日可增13.2萬噸水源，另南水局也將從屏東引水調度每日3.6萬噸水支援高雄，預計4月底前每日可增加16·8萬噸水源，呼籲民眾節約用水。

    高雄每日所需民生用水量120萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今流量剩下每秒7.3立方公尺，再創歷年同期新低，取水量剩下62萬噸，水公司動用伏流水、地下水因應。

    高雄與台南共用南化水庫，今天蓄水率剩下4成3，水利署南水局已增加曾文水庫供水量，減少南化水庫出水量每日37萬噸。

    水利局今年新鑿11口抗旱水井，目前已鑿好10口，尚有1口施工中，將於近期完工，總計日增4.7萬噸水源；此外，水公司也已鑿好2口抗旱水井，另1口抗旱水井施工中，預計日增供水1.4萬噸。

    水利局也將與南水局協力，於高屏溪沿岸再增鑿50口抗旱水井，預計於4月底前完成供水，屆時可再日增13.2萬噸水源；同時，南水局也將調度屏東科技產業園區多餘水源，預計4月底每日3.6萬噸支援高雄。

    此外，鳳山及臨海水資源中心日供產業再生水共7.4萬噸，未來可日增1.3萬噸，穩定產業用水需求，增加自來水調度量能；鳳山等6座污水處理廠可日供1.8萬噸回收水，作為沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等使用。

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