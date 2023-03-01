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    首頁　>　高雄市

    高雄水情嚴峻！陳其邁：5月才會再下雨 3、4月須共體時艱

    高雄水情吃緊，市府持續挖掘抗旱水井。（高市府提供）

    高雄水情吃緊，市府持續挖掘抗旱水井。（高市府提供）

    2023/03/01 13:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄水情嚴峻，昨天已跟隨中央同步成立抗旱應變中心，市長陳其邁今受訪時表示，高雄大概都要5月才會再下雨，希望民眾在3、4月必須共體時艱。

    陳其邁指出，針對水情，本週一市府開會，也到高屏溪攔河堰視察，現在高雄市用水平均每天大概是140至150萬噸，除了備援的伏流水有70至80萬噸外，前年就超前部署62口的抗旱水井，總共一天可以供給13.6萬噸；今年到2月底，總共新挖掘11口井，到今年4月，預計再加挖39口井，總共會達到50口井，出水量可以提供每天13.2萬噸水。

    陳其邁強調，以今天為例，高屏溪的水流是7.3cms，希望利用豐沛的湖流水、地下水等，這些比較屬於備援用水的水量，來滿足高雄民生跟工業的一些用水。

    高雄市目前的水情仍維持綠燈，陳其邁憂心說，「台南市已經是黃燈，接下來可能會進到減量供水」，市府希望盡量在不影響民生工業用水情況下，度過30年來、水情最嚴峻的一次挑戰。

    高市府目前也加緊儲備水源，陳其邁點名鳳山水庫、澄清湖、阿公店水庫，趕快利用時間加緊備滿水源；以澄清湖為例，現在大概是87%到90%的滿水位；鳳山水庫因為壩堤原因，希望能維持50%；阿公店水庫這幾天也在跟農田水利署協商。

    陳其邁強調，高雄市的水情挑戰雖然嚴峻，但經過多元開發水資源，還可以滿足民生、工業用水，尤其高雄大概都要5月才會再下雨，希望民眾在3、4月這段時間，必須共體時艱。

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