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    新娘發文公審大伯婚禮搶坐主桌 阿爸不挺害她揹前科

    尤姓女子不爽大伯父在婚禮時搶坐主桌，她在家族群組發文公審大伯但父親卻不相挺害她被判有罪。示意圖。（資料照）

    尤姓女子不爽大伯父在婚禮時搶坐主桌，她在家族群組發文公審大伯但父親卻不相挺害她被判有罪。示意圖。（資料照）

    2023/03/01 13:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲尤姓女子不爽大伯父在婚禮時搶坐主桌，引發親友間議論，她在家族的群組中發文痛批大伯父「偷糧偷樹偷地」，被大伯父怒告妨害名譽，檢方傳喚尤女的父親出庭時，父親不挺女兒反而幫助自己哥哥，害尤女被法官依加重誹謗罪判罰1萬5千元。

    判決指出，2021年12月11日，尤姓女子歡喜出嫁，結果大伯父執意要坐上主桌的位置，引發親友間不快議論紛紛，求女不甘婚禮被人鬧場，在家族群組中數落大伯父的種種不是，更痛駡大伯父「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」、「先把『偷糧偷樹偷地』這件事講清楚」。

    大伯父不甘被姪女發文公審，氣得跑到警局報案提告。雄檢偵辦時，尤女辯稱，她說大伯父「偷糧」，是她聽阿嬤說，大伯父會到阿麼家把父親買來的食物拿走、「偷樹」是指她的父母在阿嬤家種很多果樹、菜，大伯父沒有經過父親的同意就把果實及菜拔走。

    至於「偷地」的部分，尤女說，阿公生前有留一塊地要給父親，結果阿公過世後，大伯父繼承一半，如果要過戶給父親，要求代付奢侈稅，父親有要求過戶，但大伯不承認，所以她才說大伯父偷地。

    檢方傳喚尤女的父親作證時，尤女父親卻不挺女兒，只說女兒說的這些都不是事實，被檢方認定尤女所稱的內容純屬個人私德與公共利益無關，加上無法證明其所言為真，因此偵結後依法起訴。

    高雄地院審理時，法官認為尤女不思理性處理親屬間之利益糾葛，率然在通訊軟體群組內發文指責大伯父，雖她犯後否認犯行，但考量她沒有前科，因此依加重誹謗罪判罰金1萬5千元元，得易服勞役，可上訴。

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