「36D、3000全套服務...」 警辦嫖客上門 抓到泰籍應召女

泰女來台假觀光真賣淫逾期居留3年，打出36D噱頭全套攬客。（民眾提供）

2023/03/01 12:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕持觀光簽證入境逾期居留3年多的泰籍女子（25歲），下海應召跑單幫賣淫，在網路上暱稱「瑩瑩」招攬男客，還打出36D、滿意再消費的噱頭，每次以3000元價格提供全套性交易服務，高市警方扮尋芳客約商旅性交易，當場查扣潤滑液、保險套等證物。

新興分局今表示，日前接獲檢舉指五福三路某商旅套房出入訪客複雜，疑似有不法性交易業者藏身其中，自強所員警佈線探查，確認有一名暱稱「瑩瑩」的女子，涉嫌在該旅社套房內從事性交易。

員警昨午扮男客聯繫「瑩瑩」，約在商旅見面，發現她是名泰籍女子，她向員警介紹性交易內容，警方見時機成熟，隨即表明身分，將泰籍蘇女（音譯，25歲）帶回偵辦，現場查扣潤滑液、保險套等證物。

據瞭解，蘇女於2019年5月以觀光簽證入境，已逾期居留3年多，起初與泰國友人同住，半年前輾轉經介紹於高雄從事不法性交易，每次以3000元價格提供全套性交易服務，警方對蘇女說詞持保留態度，將擴大清查其背後有無集團介入，持續掃除色情行業。

全案今天偵訊後，依違反社會秩序維護法將她移送裁處，移送移民署專勤隊收容等候遣返；分局長陳志榮表示，旅社經營色情行業，不但妨害善良風俗，更影響國內旅遊業安全及居住品質，警方會強力依法執法，杜絕色情及相關犯罪，也會持續規劃臨檢及查緝色情等勤務，以徹底掃除色情交易，維護社會治安。

泰女來台假觀光真賣淫逾期居留3年，打出36D噱頭全套攬客。（民眾提供）

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