為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    「36D、3000全套服務...」 警辦嫖客上門 抓到泰籍應召女

    泰女來台假觀光真賣淫逾期居留3年，打出36D噱頭全套攬客。（民眾提供）

    泰女來台假觀光真賣淫逾期居留3年，打出36D噱頭全套攬客。（民眾提供）

    2023/03/01 12:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕持觀光簽證入境逾期居留3年多的泰籍女子（25歲），下海應召跑單幫賣淫，在網路上暱稱「瑩瑩」招攬男客，還打出36D、滿意再消費的噱頭，每次以3000元價格提供全套性交易服務，高市警方扮尋芳客約商旅性交易，當場查扣潤滑液、保險套等證物。

    新興分局今表示，日前接獲檢舉指五福三路某商旅套房出入訪客複雜，疑似有不法性交易業者藏身其中，自強所員警佈線探查，確認有一名暱稱「瑩瑩」的女子，涉嫌在該旅社套房內從事性交易。

    員警昨午扮男客聯繫「瑩瑩」，約在商旅見面，發現她是名泰籍女子，她向員警介紹性交易內容，警方見時機成熟，隨即表明身分，將泰籍蘇女（音譯，25歲）帶回偵辦，現場查扣潤滑液、保險套等證物。

    據瞭解，蘇女於2019年5月以觀光簽證入境，已逾期居留3年多，起初與泰國友人同住，半年前輾轉經介紹於高雄從事不法性交易，每次以3000元價格提供全套性交易服務，警方對蘇女說詞持保留態度，將擴大清查其背後有無集團介入，持續掃除色情行業。

    全案今天偵訊後，依違反社會秩序維護法將她移送裁處，移送移民署專勤隊收容等候遣返；分局長陳志榮表示，旅社經營色情行業，不但妨害善良風俗，更影響國內旅遊業安全及居住品質，警方會強力依法執法，杜絕色情及相關犯罪，也會持續規劃臨檢及查緝色情等勤務，以徹底掃除色情交易，維護社會治安。

    泰女來台假觀光真賣淫逾期居留3年，打出36D噱頭全套攬客。（民眾提供）

    泰女來台假觀光真賣淫逾期居留3年，打出36D噱頭全套攬客。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1S要價1萬3千元的高檔「外送茶」 警花200元就搞定
    2023/02/10 10:08

    1S要價1萬3千元的高檔「外送茶」 警花200元就搞定
    高雄老司機名店「顏舍」被抄！男女「連結」完畢光溜溜被逮
    2023/01/12 10:55

    高雄老司機名店「顏舍」被抄！男女「連結」完畢光溜溜被逮
    護膚店「掛羊頭賣靈肉」！越南妹口愛技術太強 男客等第二炮被逮
    2022/12/28 12:35

    護膚店「掛羊頭賣靈肉」！越南妹口愛技術太強 男客等第二炮被逮
    台南警破民宅應召站 173公分爆乳妹坦承是泰國變性人
    2022/10/22 09:47

    台南警破民宅應召站 173公分爆乳妹坦承是泰國變性人
    強打俏護士玩「毒龍鑽」 高雄警查獲「外送茶」逮33C正妹
    2022/10/01 09:38

    強打俏護士玩「毒龍鑽」 高雄警查獲「外送茶」逮33C正妹
    打完2劑疫苗才能「連結」 SPA店男客「候套」GG了
    2022/03/10 12:10

    打完2劑疫苗才能「連結」 SPA店男客「候套」GG了
    養生館三級警戒偷「賣茶」被斷水電 重開張再飄「嘉明味」
    2021/12/11 08:57

    養生館三級警戒偷「賣茶」被斷水電 重開張再飄「嘉明味」
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播