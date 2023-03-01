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    內門宋江陣將迎佛祖 6強入決賽搶王者之璽

    全國創意宋江陣頭大賽週六決賽，圖為內門國小宋江陣走陣。（記者黃旭磊攝）

    全國創意宋江陣頭大賽週六決賽，圖為內門國小宋江陣走陣。（記者黃旭磊攝）

    2023/03/01 12:50

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕2023全國創意宋江陣頭大賽經過228連假廝殺，晨曦武藝表演團等6隊晉級決賽，將在本週六（4日）爭搶武林盟主王者之璽，而「羅漢門迎佛祖遶境」從5日起遶境4天。

    內門宋江陣睽違2年疫情，今年228連假復辦，台南市立六甲國中、國立台南大學、龍武傳藝坊、鳳舞薪傳-西螺鳳山館、樹德傳藝等6隊闖過初賽，週末將於內門南海紫竹寺廣場爭奪王者之璽，前3名獎金為80萬、60萬及40萬元，總獎金高達200萬元。

    觀光局長高閔琳強調，評審長謝志忠及副評審長、九天民俗技藝團長許振榮，彙整6名評審意見，從鼓陣、舞蹈律動及獅陣氣勢選出隊伍進入決賽。

    「羅漢門迎佛祖遶境」將於3月5到8日舉辦4天，包括南海紫竹寺龍陣、橫山宋江陣、茅埔宋江陣、三崁店清心社等陣頭向南海紫竹寺主祀觀音佛祖展現訓練成果，清晨從南海紫竹寺出發，傍晚神轎回鑾進行入廟大典儀式。

    旗山警分局長劉文雄率防詐宣導團隊前往會場；陣頭劉姓少年向警方説，曾接觸「一雙600元名牌球鞋」，明顯是詐騙不會去買，而高雄陳姓遊客從事進出口生意，常接到詐騙電話騙錢，直接掛掉不理會。

    旗山警分局長劉文雄到場宣導防詐。（記者黃旭磊攝）

    旗山警分局長劉文雄到場宣導防詐。（記者黃旭磊攝）

    南台灣宋江陣頭齊聚。（記者黃旭磊攝）

    南台灣宋江陣頭齊聚。（記者黃旭磊攝）

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