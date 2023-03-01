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    狐獴吃串燒？ 壽山動物園設計覓食玩具

    壽山動物園狐獴展場，出現新玩具。（壽山動物園提供）

    壽山動物園狐獴展場，出現新玩具。（壽山動物園提供）

    2023/03/01 12:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園結合狐獴探索覓食的習性，量身打造「串燒覓食玩具」，營造接近野外生活的環境，狐獴透過形如串燒的翻轉玩具，才能享用到蟲蟲大餐，並在玩樂中激發原有動物本能，也讓遊客觀察到更多元的動物行為表現。

    228連假期間，壽山動物園湧入近3萬8千人，不少眼尖民眾發現，狐獴展場出現像串燒的圓球裝置，保育員將狐獴最愛的麵包蟲放入戳有小孔的塑膠圓球中，聰明的狐獴便會利用長爪，將圓球轉動到某個角度，讓蟲蟲從孔洞掉出得以盡情享用。

    園方表示，狐獴不會囤積脂肪，因此必須不斷覓食；在園區伙食供應充足的情況下，為降低刻板行為，園方運用回收的寶特瓶戳孔，放入狐獴最愛的麵包蟲，進行覓食測試，成功吸引狐獴注意力。狐獴經過短暫嘗試翻轉後，逐漸領悟如何操作，才能順利吃到食物。

    高雄市觀光局長高閔琳指出，為讓壽山動物園的動物們，增加更多環境刺激、豐富動物行為，園方特別邀請中山大學生物系教授張學文，組成「環境豐富小組」，與園區的保育員與獸醫腦力激盪，並參考國內外案例，經常為動物們開發互動新玩具。

    高閔琳說，以狐獴為例，動物園設計出的「串燒覓食玩具」，可增加狐獴探索覓食的難度、延長探索覓食時間，同時提供狐獴更多生理及心理刺激，也讓遊客看到更多元的動物行為表現。

    保育員補充說，狐獴連玩覓食玩具，都會進行分工，例如一隻狐獴研究新玩意、另一隻等蟲蟲掉出，還有一隻狐獴負責把風等，各司其職相當有趣。

    在狐獴展場中，除了圓球的覓食玩具外，也能看到用大口徑塑膠管打造的地面隧道。園方考量狐獴在野外是穴居型動物，有挖掘坑道習性，保育員也特別使用大口徑的塑膠管，製成地面隧道、克服沙子鬆軟的結構，讓好奇的狐獴紛紛走入隧道探險躲藏。

    狐獴家族分工縝密，一隻翻轉圓球、一隻等待蟲蟲掉出，還有一隻負責把風。（壽山動物園提供）

    狐獴家族分工縝密，一隻翻轉圓球、一隻等待蟲蟲掉出，還有一隻負責把風。（壽山動物園提供）

    狐獴仔細觀察覓食玩具。（壽山動物園提供）

    狐獴仔細觀察覓食玩具。（壽山動物園提供）

    狐獴翻轉寶特瓶，讓蟲蟲掉出。（壽山動物園提供）

    狐獴翻轉寶特瓶，讓蟲蟲掉出。（壽山動物園提供）

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