陳其邁戴上鋼鐵人手臂 參觀高雄第一個「機器人」公園

陳其邁（中）參觀鳳山機器人主題遊戲場公園，特地戴上鋼鐵人手臂，與小朋友玩成一片。（記者葛祐豪攝）

2023/03/01 11:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鳳山機器人主題遊戲場公園開放以來，成打卡熱點！高雄市陳其邁今天特別前往視察，並戴上鋼鐵人手臂與小朋友玩成一片，他強調未來4年，高雄將完成100至150座特色公園。

高雄第一座以「機器人」為主題的特色遊戲場，是位於鳳山五甲新特區77期重劃區的公12公園，緊鄰市道188線、紅毛港路與保華二路。

養工處砸下4400萬元，以機器人為主題發想，創造6大主題空間，有機器人指揮中心、1080度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙等，搭配特色鞦韆、遊戲沙坑等多樣化選擇，小朋友玩上一整天也不膩。

附近民眾指出，鳳山機器人主題遊戲場公園從去年11月中旬開放以來，每到假日或黃昏，擠滿大小朋友，不少家庭還專程從市區開車到這裡遛小孩，受歡迎程度可見一斑。

高雄市長陳其邁今天上午抽空前往視察，配合機器人公園的特色，他還戴上鋼鐵人手臂，與小朋友同歡。

陳其邁強調，他上任後，特色公園預算增加7.9億，鳳山區除了有公12機器人公園外，陸續也會有公6（五甲社區公園）、自強公園、五甲公園、和德公園等4座新的共融公園，近期就會完工。

陳其邁說，共融公園的需求非常強勁，像他昨天到農16特色公園，現場人山人海還要排隊。未來4年，高雄市會再增加100到150座共融公園，針對社區的需求，規劃屬於社區、市民的公園。

養工處統計，陳其邁上任後，責成工務局啟動33座特色遊戲場工程，目前已完工26座，僅剩7座還在施工或驗收階段；至於未來4年再增加的100到150座共融公園，大多數是在既有公園中，增加共融遊具設施。

鳳山機器人主題遊戲場公園，是高雄第一座以「機器人」為主題的特色遊戲場。（記者葛祐豪攝）

陳其邁體驗公園內的體健設施。（記者葛祐豪攝）

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