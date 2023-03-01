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    高雄20多歲男無出國史確診猴痘 匡列密切接觸者13人

    認識猴痘中文相關說明。（高雄市衛生局提供）

    認識猴痘中文相關說明。（高雄市衛生局提供）

    2023/03/01 11:06

    〔記者許麗娟／高雄報導〕中央疾管署今（1日）公布1例居住於高雄市猴痘確診個案，這名20多歲的本國籍男性，經高雄市衛生局疫調發現男子無出國旅遊史，研判為本土個案，目前台灣已出現2例猴痘本土確診個案，另有5例境外移入個案。

    衛生局指出，男子2月18日因身體陸續出現不適、手腳出現紅疹、舌頭潰瘍等症狀，經就醫採檢通報，2月27日確診陽性，目前於醫院隔離治療中，經疫調匡列密切接觸者共13人，含高風險5人、中風險1人、低風險7人，截至目前密切接觸者皆無症狀，持續健康追蹤無異常，並已針對接觸者進行衛教指導自主健康監測21天。

    衛生局表示，猴痘疫情於去年6月23日公告列為第2類法定傳染病，潛伏期約為5至21天，傳染途徑主要是透過親吻、按摩、擁抱、性行為等親密接觸，或是接觸猴痘病患使用過但未消毒的物品、接觸感染的動物，對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主。依據WHO世界衛生組織截至今年2月14日統計資料指出全球病例96.5%為男性、性接觸傳染比例約68.7%。

    衛生局提醒，如曾至流行地區旅遊或國內高風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動，若有出現疑似症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，請盡速就醫，主動告知醫師接觸史TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

    民眾若出現猴痘相關症狀應儘速就醫。（高雄市衛生局提供）

    民眾若出現猴痘相關症狀應儘速就醫。（高雄市衛生局提供）

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