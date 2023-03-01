男子騎車使用手機遭叭，竟持甩棍作勢威脅攔車。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

2023/03/01 10:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名男子日前騎車疑使用手機遭另名騎士鳴喇叭致心生不滿，男子持甩棍作勢追趕，還威脅騎士說「你也會怕？怎麼不下車？」其過程被PO上網，苓雅警方今上午表示，已掌握男子身分，正通知他到案說明，男子行為恐涉妨害自由、違反社維法及交通管理處罰條例，將等雙方到案後依法辦理。

有網友在「社會事新聞影音」群組PO出一段影音，指苓雅區中正一路470號前男子騎車使用手機遭叭心生不滿，竟在下個路口拿出甩棍作勢威脅攔車。

轄區苓雅警分局今上午表示，未接獲相關報案，另調閱監視器影像查出該案發生於2月22日上午10時5分許，雙方駕駛均由中正一路與福安路口東往西方向行駛，男子騎機車時使用手機遭其他騎士鳴按喇叭致心生不滿，男子將機車暫停於路旁公車停車格並手持棍棒作勢攔車，隨後並騎車追趕鳴按喇叭。

警方表示，已掌握當事人身分，正通知雙方前來說明，有關影片中男子行為是否涉及刑法妨害自由、違反社維法或道路交通管理處罰條例，將等雙方當事人到案說明後，依相關事證依法辦理。

警方說，另影片男子騎車違規將車輛暫停公車格已違反道路交通管理處罰條例，可處300至600元罰鍰。另男子騎車使用手機部分，將查明相關影像事證後予以告發，可處1000元罰鍰。

男子騎車使用手機遭叭，竟持甩棍作勢威脅攔車。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

男子騎車使用手機遭叭，竟持甩棍作勢威脅攔車。（圖翻攝「社會事新聞影音」）

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