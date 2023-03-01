詐騙新招！購點數假匯兌 移工辛苦錢險飛了

臉書社團內發現可以立即轉錢回到越南家鄉的社團詐騙廣告。（警方提供）

2023/03/01 08:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市出現詐騙新手法，詐騙集團在臉書開社團，專騙為轉錢回家鄉所苦的來台工作移工，幸超商店員察覺有異幫忙報警，為移工保住辛苦錢！

2月26日14時許，楠梓分局加昌派出所接獲轄區連鎖便利超商來電，稱一名外籍女子聽從電話指示要購買點數卡，疑似遭到詐騙，警方獲報後立即前往了解。

經查，49歲阮女說，在臉書社團內發現可以立即轉錢回到越南家鄉的社團廣告，因平常兌換新台幣返回越南非常麻煩，阮女想節省時間，便聽從指示到便利超商購買點數，店員見阮女一次購買1萬元買點數，察覺有異，馬上報警。

經警員王彥翔了解查證發現，該社團是詐騙社團，告知阮女這是「假匯兌 真詐騙」的詐欺手法，所幸這次店員機警報案，讓詐騙集團的計畫破局。

警方表示，詐騙集團在臉書設立匯兌資訊的社團，再用照片、私訊購買點數的資訊要求被害人用購買點數匯兌，假借網路方便即時的假訊息讓外籍移工受騙上當，警方提醒網路匯兌非正常管道，若要進行匯兌要經由正常國家管道，私下匯兌常有詐騙或其他非法情形。

楠梓分局提醒，詐騙集團鎖定移工來台想匯兌回鄉的心情讓被害人受騙，被詐騙後又因人生地不熟不敢報案，警方提醒遇上此類型詐欺皆可立即撥打165及110專線請求警方協助。

商店員察覺有異幫忙報警，為移工保住辛苦錢！ （警方提供）

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