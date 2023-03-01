為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    詐騙新招！購點數假匯兌 移工辛苦錢險飛了

    臉書社團內發現可以立即轉錢回到越南家鄉的社團詐騙廣告。（警方提供）

    臉書社團內發現可以立即轉錢回到越南家鄉的社團詐騙廣告。（警方提供）

    2023/03/01 08:29

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市出現詐騙新手法，詐騙集團在臉書開社團，專騙為轉錢回家鄉所苦的來台工作移工，幸超商店員察覺有異幫忙報警，為移工保住辛苦錢！

    2月26日14時許，楠梓分局加昌派出所接獲轄區連鎖便利超商來電，稱一名外籍女子聽從電話指示要購買點數卡，疑似遭到詐騙，警方獲報後立即前往了解。

    經查，49歲阮女說，在臉書社團內發現可以立即轉錢回到越南家鄉的社團廣告，因平常兌換新台幣返回越南非常麻煩，阮女想節省時間，便聽從指示到便利超商購買點數，店員見阮女一次購買1萬元買點數，察覺有異，馬上報警。

    經警員王彥翔了解查證發現，該社團是詐騙社團，告知阮女這是「假匯兌 真詐騙」的詐欺手法，所幸這次店員機警報案，讓詐騙集團的計畫破局。

    警方表示，詐騙集團在臉書設立匯兌資訊的社團，再用照片、私訊購買點數的資訊要求被害人用購買點數匯兌，假借網路方便即時的假訊息讓外籍移工受騙上當，警方提醒網路匯兌非正常管道，若要進行匯兌要經由正常國家管道，私下匯兌常有詐騙或其他非法情形。

    楠梓分局提醒，詐騙集團鎖定移工來台想匯兌回鄉的心情讓被害人受騙，被詐騙後又因人生地不熟不敢報案，警方提醒遇上此類型詐欺皆可立即撥打165及110專線請求警方協助。

    商店員察覺有異幫忙報警，為移工保住辛苦錢！ （警方提供）

    商店員察覺有異幫忙報警，為移工保住辛苦錢！ （警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貪財！疫情紓困金千萬元誤匯給他 日男試圖侵吞判刑出爐
    2023/02/28 15:32

    貪財！疫情紓困金千萬元誤匯給他 日男試圖侵吞判刑出爐
    北市警壓制黑幫氣焰 掃黑、打詐查扣3千多萬元犯罪所得
    2023/02/28 12:36

    北市警壓制黑幫氣焰 掃黑、打詐查扣3千多萬元犯罪所得

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    連假瘋旅遊 臉書搶住宿券遭詐…玩興全沒了
    2023/02/27 14:46

    連假瘋旅遊 臉書搶住宿券遭詐…玩興全沒了
    租臉書帳號1個月3萬？ 杜奕瑾：年 底認知大戰整軍期
    2023/02/27 12:28

    租臉書帳號1個月3萬？ 杜奕瑾：年 底認知大戰整軍期
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播