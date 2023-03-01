擄殺甜美女店員 請求保外就醫被駁再延押2個月

黃嫌擄殺甜美女店員，被高雄高分院裁定延押。（記者鮑建信攝）

2023/03/01 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子黃東明追求通訊行甜美曾姓女店員不成，涉嫌製造假車禍擄人殺害，被高等法院高雄分院判處無期徒刑，由於羈押期將屆，以身體不適需長期就醫求交保，法官認為他所犯最輕本刑10年以上之罪，涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

判決書指出，前年2月4日，被告黃東明前往屏東市某通訊行，辦理電話繳費等業務，因愛慕曾姓女店員並多次藉故邀約被拒，仍於4月2日晚上，開車從後方猛烈衝撞她機車後，將昏迷倒地曾女載往空屋放任女店員傷重身亡。

黃嫌被地院依殺人罪判處無期徒刑後上訴，高雄高分院上週宣判，仍然維持無期。至於民事求償部分，屏東地院在今年1月底，判決黃男賠償曾家屬550萬元，可上訴。

由於黃男被羈押期限將屆，辯護律師以他需長期就醫，現有急性腸胃炎、脊椎壓迫神經和睡眠不佳等狀況，要求保外就醫。

2審合議庭調查，黃嫌病情仍在控制中，並有監所人員陪同就醫，尚無「現罹患疾病，非保外治療顯難痊癒」之事，加上他所犯殺人罪，最輕判刑10年以上，涉案情節重大，並有逃亡之虞，裁定自3月7日起，延長羈押2個月，確保案情能夠順利進行。

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