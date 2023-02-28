噁！ 戀物癖男「中出」安全帽 女騎士聞「嘉明味」報警揪出

高市傳出隨機「中出」女騎士安全帽事件，女子聞「嘉明味」見不明液體報警揪出變態男。照片與新聞事件無關。（記者黃良傑攝）

2023/02/28 16:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄疑有戀物癖的林姓男子，見女子將機車停在騎樓，把安全帽懸掛機車上，竟變態取走安全帽至防火巷自慰，「中出」在安全帽內，再掛回原處，女騎士拿起安全帽，疑聞到「嘉明味」和不明液體，機警報案，警方調閱監視器循線揪出變態男，高雄地院依毀損罪判林拘役20天，易科罰金2萬元。

判決書指出，被告林男於去年7月間凌晨，步行經苓雅區一處騎樓，見被害女子將機車停在該處，脫下安全帽後，隨手把安全帽懸掛機車上，然後離去，他竟一時興起，趁四下無人，取走女子的安全帽，朝鄰近暗巷裡走去，不到3分鐘，他又將女騎士的安全帽放回機車原位。

林男裝成若無其事地走開，被害女子返回準備騎車時，拿起安全帽準備戴上時，發現帽上疑沾有不明液體，而且散發奇怪的味道，懷疑遭變態男噴精安全帽，立刻手機報警，警方檢視安全帽，發現帽內襯沾有不明黏液，鑑識人員採樣化驗，確認是男子精液，並採集到DNA。

警方循線揪出林姓男子涉案，林男表示自己是中度身障人士，警方比對DNA後，確認是林男所噴留，被害人表示不認識林男，無法原諒令人噁心的行為。

高雄地院審理時，林男坦承自慰噴精在該頂安全帽，法官痛批被告林男不認識女騎士，竟隨機找女子的安全帽自慰，噴精毀損造成被害人心理陰影，判他拘役20天，得易科罰金2萬元，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法