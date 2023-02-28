為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    知名月子中心送餐員揚言告訴顧客確診 被控恐嚇成立判拘役50天

    高雄某月子中心送餐員揚言告訴顧客確診，被控恐嚇成立，高雄地院判送餐員拘役50天。（記者黃良傑攝）

    高雄某月子中心送餐員揚言告訴顧客確診，被控恐嚇成立，高雄地院判送餐員拘役50天。（記者黃良傑攝）

    2023/02/28 14:47

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某月子中心送餐員余姓男子（43歲）疑和資方有加班費糾紛，去年5月間在員工群組留言，揚言只要說有員工確診，「後果妳了解的」，引發黃姓負責人質疑他欲以「確診」要脅，怒告余男恐嚇，高雄地院法官認定當時疫情嚴峻，被告利用民眾恐懼心理，欲以「員工確診」之名施加不利，已構成恐嚇，判拘役50天，可易科罰金5萬元。

    判決書指出，被告余男於前年9月至去年5月間，擔任該知名月子中心送餐員，因加班費問題與公司疑生糾紛，去年5月間在公司LINE員工群組留言，表示自己做牛做馬，又確診了，欠公司的錢我一毛也不會少給，同樣也要求資方欠我的加班費，也請有良心一點算一算還來，有沒有超時工作？很多離職員工都願意替我作證。

    余男抱怨公司賺那麼多錢，不需要凹員工這點小錢，相信公司都是聰明人，不會想因小失大吧！他表示，公司可以不給這點錢，但只要說「員工確診，後果妳了解的」。

    月子中心黃姓負責人認為余男欲以「確診」要脅，使其心生恐懼，截圖報警控告恐嚇，檢方認為案發當時正值疫情嚴峻期間，產婦月子餐送遞過程，一旦有員工確診，確實對中心營運將有影響，業者恐懼並非只是臆測，以恐嚇罪嫌將余男起訴。

    高雄地院審結，法官認定被告余男意指欲向客戶散布訊息，利用一般社會大眾對疫情的恐懼，對公司營運施加不利，足以使人心生畏懼，判刑拘役50天，可易科罰金5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉義市議員蘇澤峰LINE群組傳訊「開槍」 陳家平報案告恐嚇
    2023/02/24 12:26

    嘉義市議員蘇澤峰LINE群組傳訊「開槍」 陳家平報案告恐嚇
    「山雞」持棍棒、空氣槍 逼情侶檔簽600萬本票還強拍裸照
    2023/02/24 11:58

    「山雞」持棍棒、空氣槍 逼情侶檔簽600萬本票還強拍裸照

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    被叭抓狂！賓士逼車亮開山刀 噴2.4萬+恐嚇罪嫌送辦
    2023/02/11 18:44

    被叭抓狂！賓士逼車亮開山刀 噴2.4萬+恐嚇罪嫌送辦
    台鐵又遭炸彈恐嚇！ 448次太魯閣號延誤12分鐘
    2023/02/10 23:18

    台鐵又遭炸彈恐嚇！ 448次太魯閣號延誤12分鐘
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播