知名月子中心送餐員揚言告訴顧客確診 被控恐嚇成立判拘役50天

高雄某月子中心送餐員揚言告訴顧客確診，被控恐嚇成立，高雄地院判送餐員拘役50天。（記者黃良傑攝）

2023/02/28 14:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某月子中心送餐員余姓男子（43歲）疑和資方有加班費糾紛，去年5月間在員工群組留言，揚言只要說有員工確診，「後果妳了解的」，引發黃姓負責人質疑他欲以「確診」要脅，怒告余男恐嚇，高雄地院法官認定當時疫情嚴峻，被告利用民眾恐懼心理，欲以「員工確診」之名施加不利，已構成恐嚇，判拘役50天，可易科罰金5萬元。

判決書指出，被告余男於前年9月至去年5月間，擔任該知名月子中心送餐員，因加班費問題與公司疑生糾紛，去年5月間在公司LINE員工群組留言，表示自己做牛做馬，又確診了，欠公司的錢我一毛也不會少給，同樣也要求資方欠我的加班費，也請有良心一點算一算還來，有沒有超時工作？很多離職員工都願意替我作證。

余男抱怨公司賺那麼多錢，不需要凹員工這點小錢，相信公司都是聰明人，不會想因小失大吧！他表示，公司可以不給這點錢，但只要說「員工確診，後果妳了解的」。

月子中心黃姓負責人認為余男欲以「確診」要脅，使其心生恐懼，截圖報警控告恐嚇，檢方認為案發當時正值疫情嚴峻期間，產婦月子餐送遞過程，一旦有員工確診，確實對中心營運將有影響，業者恐懼並非只是臆測，以恐嚇罪嫌將余男起訴。

高雄地院審結，法官認定被告余男意指欲向客戶散布訊息，利用一般社會大眾對疫情的恐懼，對公司營運施加不利，足以使人心生畏懼，判刑拘役50天，可易科罰金5萬元。

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