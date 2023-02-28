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    高雄捷運228連假運量低於去年 1至2月則大幅成長

    高雄捷運228連假運量低於去年，今年1至2月則較去年大幅成長。（記者葛祐豪攝）

    高雄捷運228連假運量低於去年，今年1至2月則較去年大幅成長。（記者葛祐豪攝）

    2023/02/28 12:40

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕228連續4天假期進入最後一天，高雄捷運公司統計前3天捷運平均運量為19萬9555人次，較去年低，主因是去年有台灣燈會加持；輕軌前3天平均運量達44576人次，與去年同期3天平均44513人次相當，不過今年1～2月整體運量，均較去年同期大幅成長。

    228連假前3天，高雄捷運平均運量為19萬9555人次，最高是2月26日的21萬6060人次，較去年同期3天的日均量23萬9760人次低，而去年最高是2月27日的28萬2616人次。

    輕軌方面，228連假前3天的平均運量達44576人次，最高為2月26日的50488人次，與去年同期3天平均44513人次相當，而去年最高是2月27日的62007人次。

    高捷公司分析，去年228連假僅有3天，整體運量較今年度為高，主因是去年228假期恰為台灣燈會在高雄最後一週，而且無人機表演加碼25、26、27這三天，因此捷運跟輕軌人潮都爆巨量。

    高捷公司強調，以今年1～2月整體運量來比較，今年截至2月27日，輕軌平均日運量為24059人次，捷運平均日運量為15萬0196人次，相比去年至2月底，輕軌平均日量為14878人次、捷運11萬7053人次，均大幅提昇，顯示輕軌與捷運的運量，經疫情復甦及高捷公司與市府共同行銷經營下，已明顯成長復甦中。

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