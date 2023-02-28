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    首頁　>　高雄市

    假買手機真亮槍警速破案清出4案 瓦斯槍扔垃圾車查扣上萬元假鈔

    江姓男子假買手機真亮槍，高市警方迅速破案清出另涉4案，犯案瓦斯槍扔垃圾車剩BB彈，警方還查扣到假鈔。（民眾提供）

    江姓男子假買手機真亮槍，高市警方迅速破案清出另涉4案，犯案瓦斯槍扔垃圾車剩BB彈，警方還查扣到假鈔。（民眾提供）

    2023/02/28 12:00

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市出現一名假買手機真恐嚇取機的歹徒，江姓男子佯裝買二手手機，欲拿給門外等候的女友鑑定，轉身走出店門口揚長而去，店員自後追人，歹徒還亮槍威嚇，警方獲報成立專案，今天埋伏江嫌位於三民區住處，將他逮捕到案，搜出BB彈、1萬4千元假鈔、項鍊飾品等證物，江嫌推稱瓦斯槍已扔進垃圾車，警方不放棄持續追槍。

    新興分局今指出，警方昨日獲報有歹徒假藉欲購買手機，至市區多間通訊行詢問高階智慧手機價格，過程中還裝闊稱自身為當鋪業者，希望未來能合作代收手機，並藉此取得店家信任，男子隨後佯稱要將手機拿給在店外等候的女友鑑定確認，隨後即步出離開未再返回。

    高市警方立即組成專案小組，調閱上千隻監視器，鎖定犯嫌為江男（34歲），江嫌相當狡詐，並未有固定住所或交通工具，經專案小組持續追查終鎖定其行蹤並徹夜埋伏守候。

    專案小組於今（28）日9時30分許，在其三民區寶興路住處守株待兔，待江嫌出現立刻圍捕拘提到案，現場查扣BB彈（BB槍已丟棄）、假鈔、項鍊飾品等證物，他供稱耍詐恐嚇取得價值2萬的二手手機已賣給網友，警方將追回該支手機贓物。

    警方同步擴大清查江嫌另涉其他刑案，發現他曾以類似手法，分別竊（詐）得手機及項鍊吊飾計4件，包括2月24日中正所轄區偷竊手機、五福所轄涉詐欺案、26日中正所恐嚇取財、27日民族所轄涉詐欺案，全案詢後依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌移送法辦，並建請檢方聲押預防再犯。

    江姓男子假買手機真亮槍，高市警方迅速破案清出另涉4案，犯案瓦斯槍扔垃圾車剩BB彈。（民眾提供）

    江姓男子假買手機真亮槍，高市警方迅速破案清出另涉4案，犯案瓦斯槍扔垃圾車剩BB彈。（民眾提供）

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