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    高雄紀念228 家屬要求關中正紀念堂大門、兩蔣遺體限期處理

    高雄市長陳其邁（左）、「高雄市228關懷協會」理事長王文宏（右）在228和平紀念公園獻花。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（左）、「高雄市228關懷協會」理事長王文宏（右）在228和平紀念公園獻花。（記者葛祐豪攝）

    2023/02/28 10:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天舉行228追思紀念儀式有意外狀況，場外有前罷捷團體發言人徐尚賢，抗議政府消費228；場內主角「高雄市228關懷協會」理事長王文宏，抱怨政府轉型正義速度虎頭蛇尾，要求把中正紀念堂大門關起來、兩蔣遺體限期處理；市長陳其邁則強調「歷史可以原諒，但不能忘記」。

    高市府今天上午於高雄歷史博物館對面的228和平紀念公園，舉行228事件76週年追思紀念儀式。1947年3月6日，史博館是當時的市政府，也是軍隊武力鎮壓的地方，槍聲開啟了高雄228事件的一連串犧牲。

    今天儀式包括市長陳其邁、各級民代、228受難家屬上百人參加。但陳其邁步入會場前，前罷捷發言人徐尚賢突然上前抗議，抨擊「已經過了76年，政府還在消費228」，並疾呼陳其邁要做高雄人的市長，不要當民進黨的市長，僵持數分鐘後，警方將他架離。

    追思儀式由高雄市管樂團演奏「阮若打開心內門窗」中展開，全場先默哀1分鐘，向76年前的遇害的前輩表達哀思。

    「高雄市228關懷協會」理事長王文宏致詞時，則對「轉型正義的速度虎頭蛇尾」，頗有微詞，他提出幾點訴求，第一、中正紀念堂改成歷任總統圖書館，把蔣介石的銅像移除，他還拿出中正紀念堂的模型道具，抱怨民進黨執政7年了，還不能把銅像移除，第一步要把中正紀念堂的大門關起來，儀隊則移到牌樓。

    王文宏表示，其次，全國有「中正」名字的學校、道路等，應全數改名；第三，兩蔣的遺體應限期處理。

    高雄市長陳其邁則強調，對於這段白色恐怖受難，「歷史可以原諒，但不能忘記」，76年來，台灣人追求民主自由的火種，未曾熄滅，也更體會到人權、民主、自由的可貴。

    陳其邁說，除了今天的228追思紀念儀式，高市府也舉辦了228草地音樂會、專題影展、講座等，希望藉由活動，大家和解向前行，和平守護台灣，也早日落實轉型正義。

    陳其邁也提到，希望台灣人能記取歷史教訓，不要重蹈覆轍，尤其遠在地球的另一端，烏克蘭人民也正在捍衛他們的國家民主自由，因此前幾天，愛河及高流音樂中心，都點燈來提醒世人「民主自由的可貴，需要大家共同團結打拚!」

    「高雄市228關懷協會」理事長王文宏還拿出中正紀念堂的模型道具，抱怨政府轉型正義的速度虎頭蛇尾。（記者葛祐豪攝）

    「高雄市228關懷協會」理事長王文宏還拿出中正紀念堂的模型道具，抱怨政府轉型正義的速度虎頭蛇尾。（記者葛祐豪攝）

    228受難者家屬獻花。（記者葛祐豪攝）

    228受難者家屬獻花。（記者葛祐豪攝）

    高市府今天舉行228追思紀念儀式，場外有前罷捷發言人徐尚賢（白衣者），抗議政府消費228。（記者葛祐豪攝）

    高市府今天舉行228追思紀念儀式，場外有前罷捷發言人徐尚賢（白衣者），抗議政府消費228。（記者葛祐豪攝）

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