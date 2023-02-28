男偷他人車牌佔為己用 警循線逮人

蘇男偷他人車牌佔為己用，警方循線逮人依法送辦。（圖由讀者提供）

2023/02/28 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名蘇姓男子自身車牌遺失，竟下手偷竊他人車牌，佔為己用懸掛車輛，警方循線逮獲蘇男，一問原因超傻眼，竟是「貸款車補辦很麻煩」，警訊後將他依竊盜罪嫌移送偵辦。

周姓男子將自小客車停放於鳳山區高速公路下涵洞，不料前後車牌被人偷走，他擔心遭歹徒拿去作案，向鳳山警分局新甲派出所報案。

警方調閱周邊監視器畫面，發現1名男子駕駛黑色自小客車到此處，見四下無人之際，竟拔走停放路邊1輛自小客車的車牌，懸掛在自己所有的自小客車後，隨後自行開車離去。

警方以車追人深入調查，昨發現該車懸掛贓牌，竟大喇喇停放在鳳山區1戶民宅騎樓，警方埋伏現場守株待兔，趁蘇姓男子（30歲）將車輛開走時，當場表明身分依法逮捕，將他帶回所內偵辦。

警方調查，蘇男到案坦承自己的自小客車車牌掉落，又因貸款問題如要補發車牌，還要去銀行補辦資料，他嫌麻煩竟貪圖方便，趁四下無人之際，持T型扳手竊取他人車牌佔為己用，警訊後昨將他依竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山警方呼籲民眾，車輛有貸款卻不慎遺失車牌，可洽詢監理機關，並依規定辦理，不應一時貪圖方便，使用不法手段，以免背上刑案紀錄，最後得不償失。

蘇男偷他人車牌佔為己用，警方循線逮人依法送辦。（圖由讀者提供）

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